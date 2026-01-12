ANPC: controale la peste 1.400 de firme din stațiuni, zone turistice și târguri de Crăciun

Controalele s-au desfășurat în perioada 18 noiembrie 2025 - 7 ianuarie 2026. Inspectorii au dat amendat 598 de amenzi, în valoare de peste 3,4milioane de lei. Aceștia au emis 832 de avertismente și au oprit de la vânzare produse neconforme în valoare de 190.000 de lei.

Inspectorii ANPC au oprit temporar de la vânzare și alte mărfuri în valoare de 25.000 de lei. De asemenea, 21 dintre operatorii economici s-au ales cu activitatea oprită până la remedierea neregulilor identificate de inspectori.

Principalele nereguli descoperite de inspectori au vizat produsele expirate, preparatele culinare cu starea termică modificată, vânzarea produselor nealimentare fără etichetă, dar și lipsa informării corecte privind alergenii în produsele alimentare.

Alte nereguli vizează neverificarea mijloacelor de măsurare utilizate de operatorii economici, dar și nerespectarea condițiilor și temperaturilor pentru depozitarea produselor, acestea fiind lăsate direct pe podeaua din bucătărie. Amenzile s-au mai dat și pentru ustensilele sau echipamentele cu grad ridicat de uzură, cu depuneri de gheață, dar și rugină sau ale impurități.

Alți operatori economici au fost amendați pentru vânzarea unor jucării fără informarea cu privire la datele operatorului sau distribuitorului care a pus pe piață produsele.

Nereguli au fost identificate și cu privire la prețurile neafișate, dar și alte informații necesare pentru consumatori.

Amenzi s-au dat și pentru neinformarea corectă și concisă a clienților privind facilitățile serviciilor de cazare, facilitățile oferite, tarifele, mapa cu informații utile turiștilor. Firmele au mai fost amendate și pentru întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement, dar și lipsa huselor de protecție pentru perne și saltele în unitățile de cazare.

Reprezentanții ANPC au precizat și că, înainte de aceste controale, operatorii economici au avut parte de consiliere și informare despre implementarea măsurilor recomandate de ANPC, iar demersul „a condus la un nivel sporit de conformare” în rândul firmelor.

(sursa: Mediafax)