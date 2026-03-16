Polițistă de 32 de ani din Ilfov, în centrul unui scandal: făcea videochat după program. Printre clienți, un europarlamentar și un avocat elvețian

Caz uluitor în Poliția Română: o polițistă ar fi continuat videochatul în secret. Un client îi plătea chiar chiria în București

O polițistă de 32 de ani din Ilfov a ajuns în mijlocul unui scandal major, după ce colegii ei ar fi descoperit că obținea venituri suplimentare din videochat. Sumele consistente care intrau în conturile sale din străinătate au ridicat suspiciuni în interiorul instituției, iar cazul ar putea avea consecințe disciplinare și penale, potrivit Observator News.

Angajată în 2025 la Poliția Ilfov

Femeia, în vârstă de 32 de ani, a fost angajată din sursă externă la începutul anului trecut.

În ianuarie 2025, polițista a fost angajtă aici, la sediul central al Poliției Ilfov din sursă externă. S-a ocupat de eliberarea cazierelor la cerere, până în luna septembrie cand a fost pusă la dispoziţie, după ce s-a aflat că ar fi făcut videochat.

La momentul angajării, colegii ei nu știau că aceasta lucrase în trecut în industria videochatului.

Potrivit informațiilor apărute ulterior, polițista ar fi renunțat oficial la această activitate în 2019, după aproximativ trei ani petrecuți la unul dintre cele mai cunoscute studiouri din România.

Banii primiți din străinătate au ridicat suspiciuni

Situația a devenit suspectă după ce, în urma unui control de rutină, colegii au observat tranzacții importante care intrau în conturile personale ale polițistei.

Potrivit sindicaliștilor, femeia ar fi continuat să păstreze legătura cu câțiva dintre clienții din perioada în care lucra în videochat.

„Ulterior a renunţat la aceaste platforme, dar şi-a păstrat câţiva clienţi de la care primea sume de bani în contul personal.", spune Cosmin Andreica, sindicalist Europol.

Conform informațiilor apărute în cadrul verificărilor interne, polițista ar fi continuat să realizeze show-uri erotice private prin intermediul unei aplicații instalate pe telefonul mobil.

Clienți influenți și beneficii financiare

Anchetatorii ar fi descoperit că printre clienții femeii s-ar fi numărat persoane influente din străinătate, inclusiv un europarlamentar și un avocat din Elveția.

Mai mult, unul dintre acești clienți i-ar fi plătit inclusiv chiria locuinței din București.

„Colega noastră care lucrează la cazier câştigă 5.500 de lei pe lună, iar forma aceasta pentru ea reprezenta o varianta de a-şi rotunji veniturile. În momentul în care în conturile ei au văzut sume importante de bani care veneau din afara ţării, şi-au dat seama că colega noastră nu a evidenţiat toate informaţiile şi a căzut testul şi nu a primi accesul la informaţii clasificate.", adaugă Cosmin Andreica.

Poliția Ilfov: nu avea acces la documente clasificate

Reprezentanții Poliției au precizat că femeia nu a avut acces la informații clasificate în perioada în care a lucrat în instituție.

„Facem precizarea că, de la încadrarea la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov din data de 20.01.2025, polițistul nu a obținut și nu a deținut acces la documente clasificate necesare exercitării atribuțiilor de serviciu.", explică Andreea Balaş, poliţistă în Ilfov.

Riscul concedierii și al unei anchete pentru evaziune fiscală

În prezent, polițista riscă să fie concediată din Poliția Română, iar autoritățile ar putea deschide și o anchetă pentru evaziune fiscală, dacă se va dovedi că veniturile obținute nu au fost declarate.

Potrivit datelor oficiale, peste 400.000 de persoane din România ar presta servicii pe platforme de videochat.

Un precedent celebru în Poliția Română

Un caz similar devenit cunoscut publicului este cel al Luanei Radu, fost subofițer la Secția 7, care și-a dat demisia după ce a început să lucreze în videochat pentru frații Andrew și Tristan Tate. Ea era numită „Îngerul” acestora și a fost ulterior arestată pentru complicitate.