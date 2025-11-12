Antifrauda intră peste cântăreții de muzică populară: Solist cu obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane lei

Inspectorii antifraudă au verificat cinci societãți comerciale și două persoane fizice, iar concluziile verificǎrilor indicǎ faptul cǎ acestea erau controlate și folosite de acesta pentru evitarea taxelor și impozitelor datorate cãtre bugetul de stat.

„Persoana în cauzǎ cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit către aceste societăți controlate de membrii familiei, iar societățile realizau venituri din platforme media (TikTok, YouTube, Facebook etc.), pe care le declarau incomplet sau eronat. Societãțile au fost folosite, de asemenea, pentru deducerea eronatã a TVA aferentã autovehiculelor utilizate de solist. Antifrauda ANAF a constatat implicații fiscale nedeclarate în sumã totalã de 1.612.037 lei”, transmite ANAF.

Din obligațiile fiscale de peste 1,6 milioane de lei, TVA reprezintă 1.142.004 lei, impozit pe profit - 164.509 lei, impozit pe dividende - 271.640 lei, impozit pe venit: 20.556 lei, impozit pe venitul microîntreprinderilor - 13.328 lei.

Activitatea de inspecție fiscalã a stabilit, de asemenea, creanțe fiscale suplimentare în sumã de 710.930 lei privind drepturile de autor.

„ANAF urmãrește asigurarea unei corecte conformãri fiscale a persoanelor care obțin venituri din activitãți artistice și din surse online, precum platforme de social media, conținut digital, difuzãri și comunicãri publice ale operelor muzicale. ANAF promoveazǎ principiul echitǎții fiscale pentru toate categoriile de contribuabili, în scopul protejãrii concurenței loiale și al respectãrii obligațiilor fațã de bugetul de stat”, potrivit unui comunicat de presă transmis marți de ANAF.

(sursa: Mediafax)