Valoarea profitului net cumulat la nivelul întregii pieţe a fost de 485,9 mil. lei, iar pierderea netă cumulată la nivelul întregii pieţe a fost de 26,1 mil. lei.

Această creştere substanţială a câştigului asigurătorilor, care cel mai probabil se va menţine în mare parte până la finalul anului 2022, a provenit în proporţie de peste 80% din zona asigurărilor generale. Având în vedere evoluţia de până acum, anul 2022 ar putea aduce cel mai consistent pofit din ultimii ani pentru industria de asigurări.

Ultimul an a stat sub semnul RCA după prăbuşirea companiei City Insurance, fostul lider al pieţei asigurărilor, din septembrie 2021 care a dus la dublarea sau chiar triplarea preţurilor la poliţele RCA, astfel că era de aşteptat să se observe o modificare semnificativă în buzunarele companiilor de asigurări, mai ales la cele care practică RCA. Preţurile mai mari la poliţele RCA au fost motorul principal al pieţei în ultimul an, având în vedere că numărul contractelor RCA a scăzut cu aproape 40% în prima jumătate a anului 2022 faţă de perioada similară a anului trecut.

Pe zona asigurărilor generale, asigură­torii care au fost pe plus au obţinut un profit de 386,4 mil. lei în S1/2022, cel mai mare nivel din ultimii 5 ani, însemnând mai mult de o dublare faţă de prima jumătate a anului 2021 şi în acelaşi timp de peste patru ori mai mare comparativ cu prima jumătate a anului 2018. Din perspectiva asigurătorilor care au raportat pierderi, primele şase luni din 2022 au adus o pierdere de 16,1 mil. lei, cel mai mic nivel din primul semestru al ultimilor cinci ani. Prin urmare, în final asigurătorii de pe segmentul asigurărilor generale au rămas cu un profit net în S1/2022 de 370,3 mil. lei.

În ceea ce priveşte zona asigurărilor de viaţă, nivelul profitului consemnat de jucătorii de pe acest segment a fost de 111, 2 mil. lei în primele şase luni din 2022, cu 20% mai mult faţă de perioada similară a anului trecut, în timp ce pierderea a fost de 19,2 mil. lei. Astfel, asigurătorii au rămas cu un profit net de 92 mil. lei. Deşi comparativ cu ultimii cinci ani, prima jumătate a anului 2022 a adus cel mai mare profit de până acum, acesta se menţine la un nivel modest faţă de evoluţia consemnată pe zona asigurărilor generale.

Piaţa asigurărilor a ajuns în primele şase luni din 2022 la un volum al primelor brute subscrise de 8,76 mld. lei, consemnând un avans semnificativ de 37% faţă de S1/2021. Subscrierile RCA s-au dublat în S1, la peste 4 mld. lei, după ce tarifele au explodat în urma falimentului City Insurance, numărul poliţelor RCA scăzând cu 60%.