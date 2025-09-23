Apel către bucureșteni: Sunați imediat la 112 în cazul apariției unor probleme respiratorii

x close
de Redacția Jurnalul    |    23 Sep 2025   •   22:36
Sursa foto: Primaria Sectorului 2 Bucuresti

Primăria Sectorului 2 face apel la populație să apeleze 112 dacă au probleme respiratorii sau alte situații de urgență din cauza incendiului care se manifestă în Sectorul 2.

Potrivit Primăriei Sectorului 2, incendiul s-a produs la acoperișul unui spațiu de depozitare situat pe strada Fântânica (zona Antrefrig) și se înregistrează degajări semnificative de fum.

Reprezentanții Primăriei le recomandă cetățenilor să mențină ferestrele și ușile închise, să limiteze deplasările în zona afectată, să apeleze imediat numărul unic 112 în cazul apariției unor probleme respiratorii sau a oricărei situații de urgență.

Bucureștenii trebuie să rămână calmi și să acționeze cu prudență, spun reprezentanții Primăriei Sectorului 2.

„Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență intervin la fața locului, iar Primăria Sectorului 2 a dispus suplimentarea resurselor de intervenție prin mobilizarea cisternelor aparținând Direcției de Mobilitate Urbană și operatorului de salubritate”, arată Primăria Sectorului 2.

