Apel către bucureșteni: Sunați imediat la 112 în cazul apariției unor probleme respiratorii

Potrivit Primăriei Sectorului 2, incendiul s-a produs la acoperișul unui spațiu de depozitare situat pe strada Fântânica (zona Antrefrig) și se înregistrează degajări semnificative de fum.

Reprezentanții Primăriei le recomandă cetățenilor să mențină ferestrele și ușile închise, să limiteze deplasările în zona afectată, să apeleze imediat numărul unic 112 în cazul apariției unor probleme respiratorii sau a oricărei situații de urgență.

Bucureștenii trebuie să rămână calmi și să acționeze cu prudență, spun reprezentanții Primăriei Sectorului 2.

„Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență intervin la fața locului, iar Primăria Sectorului 2 a dispus suplimentarea resurselor de intervenție prin mobilizarea cisternelor aparținând Direcției de Mobilitate Urbană și operatorului de salubritate”, arată Primăria Sectorului 2.

(sursa: Mediafax)