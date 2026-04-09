Sancțiuni record și dosare penale după controalele fulger ale Apelor Române

Apele Române continuă controalele la nivel național, până la data de 15 mai, pentru protejarea resurselor de apă, inclusiv prin verificări tematice la balastiere, aflate în desfășurare până la jumătatea lunii mai.

În perioada ianuarie-februarie 2026 au fost efectuate 929 de controale, în urma cărora au fost aplicate 106 sancțiuni. Dintre acestea, 55 au fost amenzi, valoarea totală ridicându-se la 2.580.000 de lei.

Autoritățile arată că amploarea neregulilor este semnificativă și în anii anteriori. Doar în 2025, în cazul balastierelor, au fost realizate 1.909 controale, fiind aplicate 336 de sancțiuni și 187 de amenzi, în valoare totală de 9.755.000 de lei. Totodată, au fost întocmite 17 dosare penale.

La nivelul tuturor obiectivelor verificate în 2025, inspectorii au efectuat 8.687 de controale, aplicând 1.348 de sancțiuni și 667 de amenzi, care au însumat peste 22 de milioane de lei.

Nereguli recente au fost descoperite și în urma unui control desfășurat în martie 2026 pe râul Sebeș, în zona UAT Hârseni, județul Brașov. Inspectorii au identificat șase captări ilegale de apă și șase păstrăvării care funcționau fără avize sau autorizații.

În acest caz, au fost dispuse măsuri pentru refacerea stării inițiale a cursului de apă, urmând să fie întocmite șase dosare penale și să fie calculat prejudiciul adus resurselor de apă. De asemenea, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente.

