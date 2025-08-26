x close
de Redacția Jurnalul    |    26 Aug 2025   •   17:45
APIA plătește 116 milioane de lei pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul I al anului

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va plăti peste 116 milioane lei pentru motorina utilizată în agricultură în primul trimestru al anului 2025, ajutorul de stat fiind acordat pentru 9.213 beneficiari, la un cuantum de 2,213 lei/litru.

APIA, prin Centrele Județene, efectuează rambursarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2025.

Potrivit unui comunicat remis marți, valoarea totală de 116.125.408 lei se acordă pentru 52.474.102 litri, distribuită între sectorul vegetal (45,1 milioane litri / 99,8 milioane lei), zootehnic (7,35 milioane litri / 16,2 milioane lei) și pentru îmbunătățiri funciare (22.242 litri / 49.222 lei).

Plățile au fost aprobate prin Ordinul ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: apia ajutor stat rambursare motorina
