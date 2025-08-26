APIA plătește 116 milioane de lei pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul I al anului

APIA, prin Centrele Județene, efectuează rambursarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2025.
Potrivit unui comunicat remis marți, valoarea totală de 116.125.408 lei se acordă pentru 52.474.102 litri, distribuită între sectorul vegetal (45,1 milioane litri / 99,8 milioane lei), zootehnic (7,35 milioane litri / 16,2 milioane lei) și pentru îmbunătățiri funciare (22.242 litri / 49.222 lei).
Plățile au fost aprobate prin Ordinul ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
(sursa: Mediafax)