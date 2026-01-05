Aproape 100 de persoane salvate din munți, într-o singură zi. Doi oameni au fost găsiți morți

x close
de Redacția Jurnalul    |    05 Ian 2026   •   08:53
Aproape 100 de persoane au fost salvate din zonele montane ale țării, în ultimele 24 de ore, în urma a 96 de apeluri de urgență, iar două persoane au fost găsite decedate, a transmis, luni dimineață, Salvamont România - Dispeceratul Național Salvamont.

Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în Maramureș (17 apeluri), Lupeni (12), Neamț (11), Predeal (9), Municipiul Brașov (7) și Cluj (7).

Alte intervenții au avut loc în Harghita (6 apeluri), Prahova (5), Sinaia (5), Voineasa (5), Hunedoara (3), Vatra Dornei (3), Caraș-Severin - Muntele Mic (2), Alba (2), Județul Brașov (1) și Gorj (1).

În urma intervențiilor, 97 de persoane au fost salvate, precizează Salvamont România, pe Facebook.

Dintre acestea, 34 au fost transportate la spital cu ambulanțe SAJ, SMURD sau Salvamont, iar celelalte au primit acordul de a fi transportate cu mașinile aparținătorilor.

„Din păcate două persoane au fost găsite decedate, au fost transportate și predate Serviciului IML”.

De asemenea, dispeceratul a primit 44 de apeluri prin care turiștii au solicitat informații și sfaturi despre trasee turistice din zona montană.

Echipele Salvamont îi îndeamnă pe turiști la prudență și responsabilitate în desfășurarea activităților montane și îi invită să se alăture campaniei de reducere a numărului de accidente montane.

(sursa: Mediafax)

