Arafat: Astăzi am pierdut opt paturi de ATI COVID

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, luni noaptea, că în România erau 1.532 de paturi ATI COVID ocupate și zero libere. Numărul de paturi de terapie intensivă este mai mare, însă e nevoie și de ATI pentru alte afecțiuni.

Întrebat câte paturi de ATI are România pentru bolnavii COVID-19, Raed Arafat a spus că nu poate da o cifră exactă, pentru că totul este în dinamică. Cert este că luni s-au pierdut opt paturi, câte erau în TIR-ul de la Spitalul „Victor Babeș”.

„Cifrele se schimbă. (...) La București astăzi am pierdut 8 paturi pe care le-am pus în funcțiune sâmbătă. Au rămas cele 20 de Spitalul „Foișor” și, bineînțeles, toate paturile și ce a fost instalat suplimentar la Universitar, la Spitalul Sf. Pantelimon, la Fundeni, peste tot unde s-au instalat. (...) În țară erau astăzi foarte puține locuri libere. Dacă am avut 1.532 de pacienți pe paturi ATI, cel puțin 1.532 există. Dacă la 1.532 de paturi am avut zero paturi libere, înseamnă că asta a fost capacitatea maximă pentru adulți”, a spus Arafat.

Acesta a precizat că dacă se adăugă paturile pentru ATI COVID pentru copii, și cele de la Obstetrică-Ginecologie, sunt peste 1.600.

El a explicat că nu toate paturile ATI sunt pentru bolnavii COVID.

„Dacă numărul total de paturi de ATI este de aproape 4.000 astăzi aproximativ, diferențele sunt pentru urgențele celelalte. Nu avem cum să luăm toate paturile de ATI pentru că în momentul în care le iei pe toate vor fi probleme cu celelalte urgențe și vor sta ele în UPU în așteptarea unui apt de ATI”, a mai spus Arafat.

Șeful DSU a mai spus că România nu este încă în situația de a trata bolnavii în ambulanțe pentru că nu ar mai fi locuri nici în Unitățile de Primiri Urgențe.

Sursa: Mediafax