Arafat: Instalația de oxigen a TIR-ului, făcută de o firmă autorizată, a funcționat luni de zile

Instalația de oxigen a TIR-ului de terapie intensivă a fost executată de o firmă autorizată, nu a fost nimic improvizat, unitatea funcționând luni de zile în Argeș, a declarat luni seara secretarul de stat Raed Arafat, după accidentul în care au murit trei pacienți la spitalul Victor Babeș.

Arafat a precizat că prezintă ceea ce știe în acest moment și că în timpul anchetei pot apărea noi informații.

Cauza opririi ventilatoarelor a fost o creștere a presiunii oxigenului peste maximul admis, de 5,8 bari, în acest moment nefiind cunoscute cauzele care au dus la această creștere. Ventilatoarele, de producție americană, s-au oprit iar persoanalul medical a ăncercat să ventileze bolnavii.

Compania care a verificat ventilatoarele a constatat că presiunea a crescut în jurul orei 16:25.

„Trebuie să vedem dacă a fost o eroare umană sau tehnică”, a spus Arafat.

Secretarul de stat a precizat că unitățile mobile sunt în garanție și au fost întreținute de firma producătoare, la două luni. Numărul pacienților tratați în unitățile mobile depășește 6-700 de pacienți.

O defecțiune la instalația de oxigen a TIR-ului de Terapie Intensivă de la Spitalul Victor Babeș a dus la decesul a trei pacienți. Alți cinci pacienți au fost transferați.

Am aflat la 17.00. Am vorbit cu Voiculescu la 18.00

Raed Arafat a mai declarat, luni noaptea, că a aflat despre tragedia de la Spitalul „Victor Babeș” după ora 17.00 și a fost sunat de ministrul Sănătății după ora 18.00.

Raed Arafat a fost întrebat într-o conferință de presă la ce ora a aflat de faptul că TIR-ul ATI de la Spitalul „Victor Babeș” s-a defectat.

„Inițial am aflat în jurul orei 17.20 că este o problemă. Ulterior am aflat că există pacienți în stop și mai târziu - nu pot să vă spun ora exactă - am aflat că există trei pacienți în stop cardiac”, a spus Arafat.

După acest moment a fost înștiințată Poliția Omoruri, iar oamenii legii au mers la Spital pentru a investiga.

„Nu știu ora la care a fost înștiințată Poliția, dar personal am vorbit cu adjunctul Poliției Capitalei, cu domnul Gavriș. Știa deja ceea ce s-a întâmplat. Mi-a spus că se pregătește echipă să meargă acolo și echipa a mers acolo”, a mai spus Arafat.

Șeful DSU a precizat că după ce aparatele de ATI s-au oprit s-a început ventilație manuală, pe balon: „Pentru ce au făcut cadrele medicale eu nu am niciun dubiu că au făcut tot posibilul să prevină pierderea de vieți”.

Întrebat la ce oră a fost anunțat ministrul Sănătății despre situația de la „Victor Babeș”, șeful DSU a spus că Vlad Voiculescu l-a sunat în jurul orei 18.00.

„Eu mai degrabă pot să spun că dânsul m-a sunat prima dată și nu am sunat în alte părți. Eram în discuții să văd că situația este sub control. Dânsul m-a sunat dar după ora 18.00. M-a sunat și am explicat toată situația care este și în ce situație ne aflăm. Deja era anunțat și noi l-am informat până la ce nivel am ajuns, toate aceste aspecte”, a explicat Raed Arafat.

Raed Arafat a spus că a primit sute de apeluri telefonice, însă nu a răspuns decât celor care aveau legătură cu tragedia de la „Babeș”, explicând, astfel, de ce, timp de trei ore, până după ora 20.00, nicio autoritate nu a confirmat tragedia de la Spitalul „Victor Babeș”.

„Telefonul meu a sunat poate din 10 în 10 secunde. Nu am răspuns decât la telefoanele care erau corelate direct cu incidentul. În momentul în care avem situație de urgență rolul nostru principal este să gestionăm situația, chiar dacă suntem în birou sau în altă parte. A fost pregătit un comunicat care a fost dat, dar răspunsul la telefoane în timpul situațiilor de urgență (...) dacă stăteam la telefon să răspund la toate cu siguranță nu mai aveam ce face de a discuta cu colegii, de a găsi soluții, de a vedea ce fac. E un lucru care este normal oriunde. Nu poți în timpul urgenței să răspunzi la toate telefoanele decât dacă stai undeva și pe aceasta și alții se ocupă de toată situația. Eram în legătură cu managera Spitalului, la un moment dat cu domnul ministru Voiculescu. Normal că am discutat cu premierul cu domnul premier, cu domnul ministru Bode”, a mai explicat șeful DSU.

(sursa: Mediafax)