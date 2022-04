Arcul de Triumf va fi iluminat în albastru cu prilejul Zilei Conștientizării Autismului

Primăria Municipiului București prin Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public – Monument for se alătură campaniei “O călătorie împlinită prin viață”, susținută de Asociația Help Autism, cu prilejul Zilei Internaționale a Conștientizării Autismului, potrivit unui comunicat de presă.

Campania „O călătorie împlinită prin viață” se desfășoară în paralel cu cea la nivel European și subliniază faptul că o abordare unitară a gestionării afecțiunii este necesară de-a lungul întregii vieți, pentru ca cele 40.000 de persoanele cu autism din România să se poată bucura de drepturile lor, de o viață fericită și împlinită, alături de alte 7 milioane de persoane din Europa.

Persoanele dornice să susțină campania pot distribui fotografiile și mesajele pe rețelele proprii de socializare, folosind hashtag-urile #ZiuaAutismului2022 #AutismDay2022 #oCalatorieImplinitaPrinViata. Ele pot fi preluate exact așa cum sunt sau pot fi personalizate cu textul dorit în postări.