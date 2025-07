Sindicaliștii din aparatul de lucru al guvernului cer demisia lui Dragoș Anastasiu: „Menținerea lui în funcție e o sfidare publică”

„Faptele recunoscute de Anastasiu compromit nu doar imaginea sa, ci și legitimitatea întreg procesului de reformă pe care îl are în coordonare. Prezența sa în Guvernul României anulează orice efort de credibilizare a administrației și pune sub semnul întrebării buna-credință a programului de guvernare”, spun sindicaliștii.

„Începând cu data numirii în funcție, domnul Michael-Dragoș Anastasiu a fost învestit cu atribuții esențiale pentru buna funcționare a statului. Conform Decizia prim-ministrului nr. 336/2025, viceprim-ministrul Michael-Dragoș Anastasiu coordonează procesul de elaborare și avizează proiectele de acte normative în domeniul reformei statului și eficientizării activității instituțiilor publice. Cu alte cuvinte, este responsabilul principal pentru restructurarea ‘ființelor umane’ angajate în sistemul public și modernizarea aparatului administrativ, pentru recâștigarea încrederii cetățenilor în funcționarea corectă a instituțiilor publice și pentru eliminarea tocmai a tipului de relații clientelare și corupte în care a fost el însuși implicat ani la rând”, se mai arată în comunicat.

„Faptele recunoscute de domnul Anastasiu, indiferent de calitatea în care a fost audiat, compromit nu doar imaginea sa, ci legitimitatea întreg procesului de reformă pe care îl are în coordonare. Nu poate exista eficientizare a instituțiilor publice sub conducerea unui om care, vreme de aproape un deceniu, a mituit reprezentanți ai uneia dintre cele mai importante instituții de control fiscal din România. Nu poate exista reformă autentică a statului dacă ea este gestionată de cineva care a subminat în mod activ și conștient tocmai mecanismele legale ale acestuia”, se mai arată in comunicat.

Sindicaliștii de la guvern acuză și lipsa de reacție de la vârful executivului.

„Lipsa unei reacții instituționale ferme până în acest moment adâncește ruptura dintre cetățeni și administrație. Într-un moment în care România are nevoie de coerență, încredere și transparență în actul guvernării, menținerea dlui Michael-Dragoș Anastasiu în poziția de viceprim-ministru este o sfidare publică. Reforma statului nu poate fi delegată unui om care a contribuit, prin faptele sale, la deformarea atribuțiilor legale ale instituțiilor statului și la perpetuarea unor rețele de complicitate fiscală. Orice încercare de reformă autentică devine lipsită de credibilitate, atâta vreme cât este coordonată de o persoană care a demonstrat că poate cumpăra tăcerea și pasivitatea instituțiilor de control. O astfel de conduită nu poate fi trecută cu vederea, justificată prin ‘contextul vremii’ sau relativizată în funcție de capitalul antreprenorial sau mediatic al persoanei în cauză”, arată conducerea sindicatului din aparatul de lucru al guvernului.

„În consecință, cerem public demisia/ demiterea imediată a viceprim-ministrului Michael-Dragoș Anastasiu. Prezența sa în Guvernul României anulează orice efort de credibilizare a administrației și pune sub semnul întrebării buna-credință a programului de guvernare. Acest Guvern trebuie să dovedească fermitate morală, nu doar tehnocrație decorativă. Orice întârziere a acestui gest de retragere transformă promisiunea de reformă într-o simplă retorică ipocrită. NOI NU suntem EI. NOI suntem administrația publică ONESTĂ”, conchid sindicaliștii.