Augustin Zegrean, despre consultările de la Cotroceni privind desemnarea unui premier: Klaus Iohannis are în prezent două variante

Este strict la voia președintelui cine va fi numit acum la conducerea guvernului, afirmă fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean. Președintele își asumă un risc, pentru că dacă numește o persoană ce nu va trece prin Parlament „mai avem un pas până la anticipate”, adaugă acesta.

Întrebat luni la Digi24 ce variante are șeful statului la finalul acestei zile, dacă va constata că nu există o majoritate, iar Florin Cîțu nu are nicio susținere, Augustin Zegrean a răspuns: „Varianta este să continue negocierile și consultările până când găsesc o soluție. Asta ar fi prima variantă. A doua este ca președintele să numească o persoană pe care crede domnia sa că o va susține în Parlament. Alte variante nu știu care ar putea să fie pentru că în situația rezultată din alegeri președintele nu este obligat să țină seama de niciuna dintre propunerile făcute de cei cu care se consultă de aceea se și numesc consultări”.

Întrebat dacă se poate ajunge la un Guvern minoritar / un guvern de uniune națională cu actuala configurație, Zegrean a afirmat că orice se poate. România a mai avut un guvern minoritar - guvernul condus de Călin Popescu Tăriceanu: „a fost mai mult de doi ani, a avut sub 20% în Parlament și a condus țara pentru că a fost susținut din umbră de PSD”.

În ce privește varianta unui guvern de uniune națională, fostul președinte al Curții Constituționale a afirmat că există și aceea, însă îi e greu să creadă că se va întâmpla „pentru că nu este înțelegere. Guvernul Cioloș oarecum a fost un guvern de uniune națională pentru că a fost acceptat de toate partidele din Parlament”.

Întrebat, de asemenea, dacă trebuie să explice în vreun fel președintele dacă alege un premier sau altul, Zegrean a răspuns: „președintele nu are nicio obligație, este strict la voia președintelui cine va fi numit acum. Sigur, președintele își asumă un risc pentru că dacă numește o persoană care nu va trece prin Parlament mai avem un pas până la anticipate. (...) Nu știu dacă se dorește asta. Probabil că se are în vedere și această soluție”.

În plus, nu are sens ca președintele Iohannis să desemneze un premier înainte ca noii parlamentari să depună jurământul, deoarece „nu are cu cine să discute: acea persoană desemnată în 10 zile trebuie să depună lista membrilor Guvernului. dacă nu se întrunește Parlamentul în cele 10 zile?”.

În ce privește negocierile de la Vila Lac, dacă ar fi neconstituționale, Zegrean a spus: „Nu, alea au fost pur și simplu joc de glezne, pentru că nu acolo s-a format guvernul, nu acolo s-a ales persoana desemnată să formeze guvernul”.

Fostul președinte al Curții Constituționale a adăugat că nu există nicio regulă constituțională în ce privește un eventual algoritm de împărțire a funcțiilor.

Întrebat dacă îi este clară miza bătăliei pentru Camera Deputaților, Augustin Zegrean a răspuns: „Da, pentru cele mai multe legi este camera decizională. Sunt puține legi în care camera decizională este Senatul”.