Rolul biologiei în perpetuarea violenței

Factorii sociali, fără îndoială, explică o parte dintre aceste diferențe. Dar într-un studiu publicat în 2007, psihologul Raymond Baillargeon, de la Universitatea Montreal, și colegii săi dezvăluie că, încă de la vârsta de 17 luni, 5% dintre băieți și doar 1% dintre fete se angajează în agresiuni fizice frecvente, precum lovitul cu piciorul și mușcatul. Mai mult, această diferență nu crește între 17 și 29 de luni, așa cum ar fi de așteptat dacă vinovate ar fi influențele sociale, precum socializarea cu părinții, rudele ori apropiații. „Aceste constatări - remarcau la rândul lor psihoterapeuții Hal Arkowitz și Scott O. Lilienfeld în studiul „Adevăruri și mituri despre sănătatea mentală” (Editura Lifestyle, 2024) - sugerează că există factori biologici, precum efectele testosteronului asupra funcționării creierului, care contribuie la diferențele dintre sexe în ceea ce privește comportamentul violent”.

Excepția care întărește regula

Mai limpede: „Faptul că masculii sunt sexul mai beligerant practic la toate speciile de mamifere pe care le-au studiat biologii întărește această ipoteză. Chiar și singura excepție de la această tendință - hiena cu pete - poate confirma regula. Hiena femelă, care este mai agresivă fizic decât varianta ei masculină, are niveluri mai mari de testosteron decât cele identificate la masculi”. Revenind la hominide: „Stereotipul popular este cel al abuzatorului domestic în chip de bărbat, care are obiceiul să-și bată partenera. Totuși, o cercetare făcută de Archer și sociologul Murray Straus, de la Universitatea New Hampshire, pune sub semnul întrebării acest scenariu”. Mai precis? „Surprinzător, analizele lor demonstrează că bărbații și femeile prezintă rate relativ egale de violență în relațiile de cuplu”.

Egalitate aparentă

Mai mult: „Unele studii sugerează că ratele agresivității fizice ale femeilor sunt chiar ceva mai mari. Această aparentă egalitate nu este doar rezultatul faptului că femeile răspund la agresivitate; ea se verifică și în cazurile în care altercațiile sunt pornite de către femei. Totuși, abuzul domestic în cadrul relațiilor intime prezintă o amenințare mai mare pentru femei decât pentru bărbați. Femeile suferă aproape până la două treimi din răniri, în mare din cauză că bărbații sunt mai puternici în medie decât femeile. În plus, femeile și bărbații diferă în ceea ce privește gravitatea acțiunilor lor: femeile sunt mai înclinate să zgârie sau să-și plesnească partenerii, iar bărbații cel mai adesea le lovesc cu pumnul sau le sugrumă pe partenerele lor”.

„Există factori biologici, precum efectele testosteronului asupra funcționării creierului, care contribuie la diferențele dintre sexe în ceea ce privește comportamentul violent”, Hal Arkowitz, psihoterapeut

„Studiile științifice demonstrează că bărbații și femeile prezintă rate relativ egale de violență în relațiile de cuplu”, Scott O. Lilienfeld, psihoterapeut

