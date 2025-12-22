Autostrada Moldovei se extinde: marți se deschid cei 50 km dintre Focșani și Adjud

„Așteptarea a luat sfârșit! Mâine, la ora 11.00, se va circula pe segmentul de autostradă dintre Focșani Nord și Adjud Nord”, a transmis șeful CNAIR.

Tronsonul face parte din Autostrada Moldovei și reprezintă un lot și jumătate din autostrada Focșani – Bacău.

Odată cu deschiderea acestui sector, lungimea totală a Autostrăzii Moldovei dată în trafic va ajunge la aproape 200 de kilometri, mai exact 196 km, între Ploiești (Dumbrava) și Adjud Nord. Prin conexiunea cu A3, șoferii vor putea ajunge până la București, pe un traseu de aproximativ 240 de kilometri de autostradă.

Cristian Pistol a subliniat importanța investiției pentru regiune, afirmând că „economia Moldovei are acum o nouă perspectivă”. Potrivit acestuia, restul de aproximativ 125 de kilometri până la Pașcani ar urma să fie finalizați anul viitor, cel mai probabil în trei etape.

Deschiderea noului tronson este așteptată să reducă semnificativ timpii de deplasare și să stimuleze dezvoltarea economică a zonei Moldovei.

Lucrările la Autostrada A7 au început în primăvara anului 2022, iar în puțin peste doi ani și jumătate a fost finalizat tronsonul Buzău – Adjud. În prezent, lucrările spre Bacău și Pașcani se află într-un stadiu avansat, cu termen de finalizare stabilit pentru sfârșitul anului 2026.

Autostrada Moldovei este finanțată prin PNRR. Lucrarea trebuie să fie finalizată până în august 2026.

(sursa: Mediafax)