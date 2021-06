Avertisment privind inflamaţia cardiacă în prospectele vaccinurilor Pfizer şi Moderna

Administraţia pentru Medicamente şi Alimente din SUA (FDA) a adăugat vineri un avertisment în prospectul care însoţeşte vaccinurile anti-COVID Pfizer / BioNTech şi Moderna pentru a indica riscul rar de inflamaţie cardiacă după utilizarea acestuia, relatează Reuters.

As part of our commitment to vigilant safety monitoring of #COVID19 vaccines, FDA updated the public on its ongoing evaluation of adverse event reports of myocarditis & pericarditis following vaccination with Moderna and Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines. https://t.co/xI8nzp1GEm pic.twitter.com/FlmaICfpQY