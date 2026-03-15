Trei avioane cisternă ale SUA, dislocate în România: Începe sprijinul aerian pentru misiunile din Iran

Boeing KC-135 este o aeronavă cisternă militară americană, folosită pentru realimentarea avioanelor în aer, dezvoltată pe baza prototipului Boeing 367-80.

KC-135 a fost inițial însărcinat cu realimentarea bombardierelor strategice și a fost utilizat pe scară largă în Războiul din Vietnam și în conflicte ulterioare, cum ar fi Operațiunea Furtună în Deșert, pentru a extinde raza de acțiune și rezistența avioanelor de vânătoare și bombardiere tactice americane.

Costul unei aeronave de acest tip, în funcție de gradul de modernizare, variază între 26 și 62 milioane de dolari.

Forțele Aeriene ale Statelor Unite operează în jur de 396 de asemenea aeronave.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

3 avioane cisternă ale SUA au aterizat deja la Baza 90 și urmează să fie mutate la Baza Mihail Kogălniceanu. Dislocarea capabilităților militare ale SUA pe teritoriul României este temporară și are loc în contextul războiului în desfășurare din Iran.

Este vorba de avioane Boeing KC-135 Stratotanker fundamentale care servesc drept coloana vertebrală a capacității SUA de realimentare în aer. Unul dintre aceste avioane a fost pierdut de Armata americană, în urmă cu câteva zile, deasupra Irakului.

Parlamentul României a aprobat zilele trecute solicitarea CSAT de dislocare temporară a unor echipamente SUA, la cererea Pentagonului.

„Este vorba de avioane de realimentare, de echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu”, a spus Nicușor Dan.

De asemenea, Bloomberg și media americane au dezvăluit că în România vor ajunge și în jur de 500 de militari americani.

(sursa: Mediafax)