Sârbii vor să copieze Dacia

Noul Yugo va fi un hatchback compact cu trei uși, inspirat de designul original care a făcut celebră marca în anii ’80, dar reinterpretat cu elemente moderne precum faruri LED și tehnologii actuale. Proiectul este coordonat de profesorul Aleksandar Bjelić, care a achiziționat drepturile asupra mărcii, iar designul a fost realizat de Darko Marčeta.

Constructorul promite un automobil simplu, practic și ieftin, destinat în special clienților care caută o alternativă accesibilă într-o perioadă în care prețurile mașinilor noi au crescut considerabil. Potrivit informațiilor prezentate până acum, noul Yugo va fi disponibil cu motorizări pe benzină aspirate și turbo, transmisii manuale și automate, iar pe termen lung sunt luate în calcul și versiuni electrificate. De asemenea, dezvoltatorii susțin că modelul ar putea atinge un consum mediu de numai 2,2 litri la 100 km în anumite configurații hibride.

Macheta oficială a fost prezentată la Car Design Event 2025 de la München, iar un prototip complet funcțional este programat pentru Expo Belgrad 2027. Dacă planurile vor fi respectate, Yugo ar putea reveni pe șoselele europene după aproape două decenii de absență și ar putea deveni unul dintre cei mai redutabili concurenți ai modelelor low-cost din segmentul mic.