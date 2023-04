Au apărut avocații online: nu ne dorim cantitate, ne dorim calitate

Una dintre platforme este NewLaw.ro, care a fost lansată recent în urma unei investiţii iniţiale de 50.000 de euro, iar investiţiile continuă, potrivit Ziarului Financiar.

„Filosofia «new law» este foarte îndrăgită de mine personal. De altfel, noi am interacţionat cu ea acum ceva vreme. Cred că era prin 2019 când, într-un proces de rebranding, am adus acest concept în România pentru prima dată. Apoi, pentru că aşa au funcţionat lucrurile, a trebuit să revenim la «old law», cum se spune, făcând o colaborare cu o altă echipă de avocaţi, am revenit la vechea filosofie, dar iată acum, după aproape cinci ani aproape, readucem în prim-plan conceptul de «new law» şi sper ca de acum înainte multă vreme să continuăm în această filosofie”, a spus în cadrul emisiunii ZF IT Generation Bogdan Ilie, avocat şi fondator al NewLaw.ro.

Platforma a fost lansată în luna martie de casa de avocatură NDI Law, care şi-a propus ca în primul an de funcţionare să aducă împreună peste 100 de avocaţi la nivel naţional, în condiţiile în care unul dintre obiectivele platformei este colaborarea la distanţă. Investiţia iniţială în dezvoltarea platformei s-a situat la 50.000 euro, sumă ce va fi suplimentată până la peste 80.000 euro pe parcursul acestui an pentru promovarea NewLaw.ro şi a serviciilor juridice oferite prin intermediul său.

„Pentru anul curent vom continua să ne autosusţinem din toate punctele de vedere. Nu ne gândim să contractăm o finanţare externă pentru primul an cel puţin. Vom susţine toate costurile intern, în funcţie de evoluţie. În funcţie de cum vor evolua lucrurile, cu siguranţă că va fi nevoie să aducem noi investiţii din ce în ce mai mari. Şi atunci, în măsura în care posibilităţile interne nu ne vor permite, probabil că vom apela şi la surse externe, dar pentru primul an toate costurile ne-am propus să fie susţinute de noi, pentru că credem cu adevărat în acest proiect şi ne dorim să creştem”, a precizat el.

Într-o săptămână de la lansare, pe platformă s-au înregistrat circa 20 de solicitări din partea clienţilor. „Ceea ce noi ne dorim este ca în fiecare judeţ şi în fiecare arie de specialitate să avem un număr de maximum doi, poate cu excepţii trei avocaţi. De aici şi ideea de calitate, nu de cantitate, pentru că fiind mai puţini avocaţi automat şi dorinţa va fi de a livra un serviciu de mai mare calitate. (...) Pentru primul an de funcţionare a platformei ne dorim să creăm o reţea de avocaţi în toată ţara, iar ţinta noastră este de circa 100 de avocaţi“, a spus Bogdan Ilie, precizând că în momentul de faţă sunt 13 avocaţi activi în platformă, iar încă şase solicitări sunt în proces de analiză şi înregistrare pentru că toţi avocaţii sunt atent selectaţi. „Ne dorim ca avocaţii înscrişi în platformă să nu fie arondaţi la mai mult de două arii de specializare. Eu am ferma convingere că un avocat nu poate să facă toate ariile, nu poate să fie bun în toate ariile de activitate ale avocaturii şi atunci fie face drept civil, fie face drept penal. Dacă face drept civil, de asemenea face dreptul familiei şi probabil încă o arie destul de conexă, nu poate să facă cinci domenii de activitate şi să fie bun în toate. Deci încă o dată: nu ne dorim cantitate, ne dorim calitate“.

Cum funcţionează însă platforma NewLaw.ro? Clienţii care au nevoie de asistenţă juridică intră pe platformă, îşi creează un cont, iar apoi completează un formular cu datele lor de contact şi cu problema pe care o au de rezolvat pe scurt. Odată trimisă solicitarea, aceasta este verificată de administratorul platformei. În cazul în care este nevoie de detalii suplimentare, administratorul le adresează direct clientului, apoi, în momentul în care se concretizează problema ce trebuie rezolvată, domeniul de care ţine şi aria geografică, solicitarea este repartizată unui avocat specializat pe problema respectivă, care preia practic cererea spre soluţionare. „Procesul de evaluare efectivă nu este automatizat. În principiu este filtrat încă de la momentul formulării cererii, dar este filtrat inclusiv prin perspectiva clientului, care de cele mai multe ori nu are pregătire juridică şi atunci este posibil ca problema pe care o are să o încadreze în mod greşit ca arie de specializare. Şi atunci este nevoie de un filtru uman”, a punctat Bogdan Ilie, adăugând că este de asemenea posibilă transmiterea de documente prin intermediul platformei, iar clientul poate discuta cu avocatul în secţiunea de chat. Odată stabilită legătura între client şi avocat, avocatul poate realiza în platformă foarte simplu oferta financiară, contractul de colaborare şi factura, iar clientul poate face plata online.

„Am automatizat partea de contractare, partea de redactare, partea de întocmire a contractului de asistenţă juridică. La fel, există câmpuri distincte pentru persoane fizice, persoane juridice, unde se introduc doar datele personale ale clientului. Contractul de asistenţă juridică este generat automat, se creează un contract de asistenţă juridică cadru. Ulterior, în funcţie de solicitarea clientului, întocmim o ofertă financiară care ulterior acceptării devine anexă la contract. În oferta financiară este descris obiectul contractului care urmează să fie realizat de către avocat. Avem automatizată şi partea de întocmire a facturii, respectiv de plată printr-un procesator de plăţi”, a menţionat el. Utilizarea NewLaw.ro este gratuită atât pentru clienţi, cât şi pentru avocaţi, platforma percepând un comision doar în momentul în care se semnează contractul de asistenţă juridică şi se acceptă oferta financiară.

„Din perspectiva veniturilor, lucrurile funcţionează în felul următor: clienţii vin în platformă, li se percepe un onorariu, iar din acel onorariu, un procent de 10% este oprit de către societatea civilă de avocaţi parteneră a platformei. Din procentul de 10%, 2-5% va fi achitat platformei pentru costurile de dezvoltare, costurile de promovare, costurile de dezvoltare ulterioară şi practic în felul acesta ne-am gândit noi să monetizăm, să funcţioneze businessul”.

(sursa: Mediafax)