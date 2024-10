Băluță îl acuză pe Nicușor Dan de cruzime: Nu am crezut că o ființă umană poate să aibă o asemenea abordare

Băluță a explicat, marți seara, la Realitatea Plus, că scopul său a fost de a pune în siguranță planșeul Unirii și a luat în calcul toate variantele.

„Era firesc să ne adresăm și într-o direcție și în altă direcție. Primarul Municipiului București a găsit toate variantele de a nu respecta prevederile legale de a nu ține cont de expertize, de a nu ține cont de nimic dintre documentele pe care le-am trimis, era normal și este normal în calitatea pe care o am să încerc absolut toate variantele posibile pentru a îndepline obiectivul pe care l-am propus”, spune Băluță.

Acesta a explicat că Primăria Sector 4 s-a oferit să demareze lucrările, „din același motiv pentru care magistrala M4 de Metrou Gara de Nord, Gara Progresul, un proiect de 2,5 miliarde de euro care este astăzi în licitație cu autoritate contractantă sectorul 4, este efectuat. Grupul de oameni, echipa pe care am onoarea să o conduc a performat. Am făcut metrou, am făcut creșe, grădinițe, am făcut pasaje”, a mai spus primarul.

Întrebat dacă este real că cei 800 de milioane de lei prevăzuți pentru planșeul Unirii vor merge către campania lui Marcel Ciolacu, Daniel Băluță a spus că suma s-a stabilit în anul 2023, după ce au fost făcute expertize, după ce au fost făcute toate studiile conexe. Atunci, suma alocată a fost de mai mult de 700 de milioane de lei, iar decizia a fost luată de PNL și UDMR, nicidecum de PSD.

Daniel Băluță a mai spus că nu a anticipat niciodată o astfel de reacție din partea lui Nicușor Dan, iar după ce doi oameni au fost răniți luni seara, dintre care unul grav, a decis să retragă echipele de la Unirii.

„Dânsul consideră că democrația se instarează cu buldozerul, călcând oamenii. E adevărat, la lucrul ăsta n-am putut să mă gândesc. Cu atât de multă cruzime..., totuși, sunt medic. Nu am putut să mă gândesc că o altă ființă umană poate să aibă o astfel de abordare. Aici recunosc că am greșit. Nu m-am așteptat să se întâmple așa ceva. Asta este și motivul pentru care, atunci când am văzut gravitatea situației, mi s-a părut corect să retrag toți oamenii de acolo”, a mai spus primarul Sectorului 4.

El neagă că Marcel Ciolacu i-ar fi cerut să se retragă de acolo: „Am vorbit cu Marcel Ciolacu aseară. Nu mi-a cerut acest lucru”.

Daniel Băluță a mai spus că va folosi „absolut toate pârghiile legale pentru a reuși să ating obiectivul de a pune în siguranță plășeul Unirii”.

Întrebat, în continuare, dacă demersul său a fost grăbit pentru că riscă să piardă banii, așa cum au spus adversarii săi politici, Băluță a spus că „este o glumă chestiunea aceasta”.

„Acei bani reprezintă, din punct de vedere tehnic, în credit la angajament. Nu au o limită de timp. (...) Și nu-i plătește oricum Primăria Sectorului 4, îi plătește Ministerul Dezvoltării, partenerul contractual pe care îl avem. (...) Ministrul Dezvoltării este de la PNL”, a mai spus Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, a anunțat că demarează, în baza unei autorizații emisă de Primăria Sectorului 3, lucrările de refacere din temelii a Planșeului Unirii.

Primarul general și polițiștii locali ai Capitalei au venit, luni, să demonteze gardurile amplasate de Primăria Sectorului 4 în Parcul Unirii, însă au fost împiedicați de polițiștii locali ai Sectorului 4.

Luni seară, Nicușor Dan a emis un ordin de demolare a șantierului, iar Daniel Băluță a anunțat că „pentru a pune în siguranță integritatea și viața angajaților Primăriei Sector 4, dar și a echipelor care lucrează la consolidarea planșeului peste râul Dâmbovița de la Piața Unirii, am decis retragerea de îndată a tuturor”.

Doi oameni au fost răniți, iar unul dintre ei a depus plângere la poliție.

(sursa: Mediafax)