x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Bărbat din Republica Moldova, căutat de Interpol pentru violență domestică, prins la Vama Albița

Bărbat din Republica Moldova, căutat de Interpol pentru violență domestică, prins la Vama Albița

de Redacția Jurnalul    |    25 Aug 2025   •   12:45
Bărbat din Republica Moldova, căutat de Interpol pentru violență domestică, prins la Vama Albița

Polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere Albița au depistat un bărbat de 32 de ani, cetățean al Republicii Moldova, căutat internațional pentru executarea unei pedepse de șase ani de închisoare pentru violență domestică.

Un bărbat de 32 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost reținut de polițiștii de frontieră în Punctul de Trecere Albița, după ce s-a constatat că era căutat prin Interpol pentru a executa o pedeapsă cu închisoarea de șase ani.

Condamnarea a fost pronunțată în Republica Moldova pentru infracțiuni de violență domestică, inclusiv amenințări și rele tratamente aplicate în familie.

Cetățeanul moldovean a fost prins în seara zilei de 24 august, în jurul orei 21:35, când bărbatul s-a prezentat ca pasager într-un microbuz care intra în România.

În timpul verificărilor, polițiștii de frontieră au identificat alerta internațională pe numele acestuia, emisă în vederea arestării.

După reținere, bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, pentru aplicarea măsurilor legale necesare.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: violenta domestica Interpol republica moldova
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri