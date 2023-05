UPDATE Bătaie între protestatarii AUR și jandarmi, la Parlament! Ludovic Orban, agresat

A fost momentul când lucrurile au degenerat. Protestatarii AUR au devenit agresivi și au început să se bată cu jandarmii. Aceștia au reținut mai multe persoane și le-au urcat în dube.

În conflict au fost implicați inclusiv parlamentari ai AUR.

Deputatul Ludovic Orban a fost agresat de către protestatarii AUR.

Două proteste au loc, miercuri, la Palatul Parlamentului, ambele organziate de AUR. Reprezentanții Jandarmeriei Capitalei spun că acestea nu îndeplinesc condițiile legale.

Direcția Generală de Jandarmi a municipiului București a transmis, miercuri, precizări în legătură cu manifestațiile aflate în desfășurare la Palatul Parlamentului.

„În curtea obiectivului, are loc o manifestație de protest formată din invitați și membri ai unei formațiuni politice. În același timp, în exteriorul curții, se desfășoară o adunare publică nedeclarată, formată din alți membri ai aceleiași formațiuni politice, precum și simpatizanți ai acesteia. Manifestanților aflați atât in interiorul curții Palatului Parlamentului, cât si în exterior, li s-a adus la cunoștință că activitatea desfășurată nu îndeplinește condițiile legale, însă aceștia și-au asumat răspunderea pentru acest lucru, refuzând să părăsească obiectivul”, transmite Jandarmeria.

AUR protestează miercuri față de legea prevenirii separării copilului de familie.

Orban acuză că a fost lovit, scuipat și înjurat la protestul AUR. Tănasă: Mințiți!

Fostul premier Ludovic Orban acuză faptul că miercuri a fost lovit cu un băț de steag, scuipat și înjurat la protestul AUR de la Palatul Parlamentului, adăugând că va cere Jandarmeriei imaginile care demonstrează că a fost agresat.

Președintele Forței Dreptei, Ludovic Orban, spune că a fost agresat la intrarea în Parlament de cei care participă la protestul AUR.

„Nimeni nu interzice susținerea punctelor de vedere și orice alte forme, greve, marșuri și așa mai departe, dar ceea ce se întâmplă cu acești așa-ziși susținători ai AUR-ului este inacceptabil pentru o democrație. Am fost scuipat, lovit cu băț de la steag, lovit cu piciorul, ca să nu se vadă pe camere, înjurat, insulatat în cele mai grobiene mijloace. În plus, era evident că erau oameni acolo care erau agitatori și care îi agitau pe alții la o atitudine agresivă”, a spus fostul premier Ludovic Orban.

Acesta a precizat că cei de la AUR protestează împotriva unor proiecte de lege despre care el a anunțat public de 2 săptămâni că nu le susține.

„Eu sunt parlamentar de opoziție, nu mai am absolut nicio legătură cu puterea. Dar este foarte grav. Acești indivizi nu au nicio treabă cu legea, cu respectul față de cetățeni. Ei sunt în stare să lovească, să insulte, să înjure pe oricine are altă părere decât părerea lor, sunt în stare să îi înjure și să îi insulte pe oricine care are chiar o părere similară cu părerea lor. Nu se poate să se întâmple așa ceva într-o democrație”, spune Orban.

De cealaltă parte, reprezentantul AUR, Dan Tănasă, i-a replicat lui Orban că minte.

„Oamenii sunt frustrați. Sunteți în politică de 33 de ani. Nu se leagă nimic de numele dumneavoastră în politică și oamenii sunt frustrați. (...) O regulă de bun simț este să nu mințiți, domnule Orban. Nu ați fost agresat. Mințiți”, a spus Dan Tănasă.

