Ce să faci în cazul unui Blackout în România. Ghid de supraviețuire recomandat de specialiști

Penele de curent sunt tot mai dese în România din cauza caniculei. Unii oameni au stat în București chiar și 24 de ore fără curent, în zona Bucureștii Noi, dar fără energie au rămas și cei care stau chiar în spatele Guvernului. Acum sunt întâlniri pe bandă rulantă între ministerele cheie și premier pentru a rezolva această criză energetică cu care ne confruntăm, și deși, susțin ei, scenariul unui blackout nu este atât de aproape, este important să fim pregătiți pentru orice situație.

Un mic rucsac cu cele necesare ne-ar putea ajuta, chiar și în cazul unor pene de curent mai lungi. Astfel, oamenii trebuie să aibă la îndemână în această perioadă: baterii externe de încărcare, acumulatori, powerbank-urile sau alte device-uri autoîncărcabile sunt esențiale. În plus, nu ar strica să avem la noi o lanternă. Lumânările nu sunt indicate pe întuneric pentru a reduce riscul de a provoca un incendiu. De asemenea, la capitolul alimente, este recomandat să aveti in locuință produse ușor de deschis, neperisabile, care nu trebuie gătite, cum ar fi conservele, care pot sta și în dulap, nu neapărat în frigider. Apa este la fel de importantă, minimum doi litri pentru fiecare persoană pe zi.

Trebuie să aveți la îndemnă o trusă de prim ajutor, medicamente și, eventual, pungi cu gheață pentru a le menține la rece. Păstrați la îndemână numărul de urgență al companiei dumneavoastră de electricitate. În plus, pe vremea caniculară nu ar lipsi nici evantaiele sau acele aparate pe baterii care ventilează.