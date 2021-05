Bode, despre explozia de la Arad: Am audiat martori, vizualizăm imaginile de la fața locului

Ministrul de Interne Lucian Bode a spus că cercetarea la fața locului s-a încheiat, referindu-se la explozia produsă la o mașină aflată într-o parcare din Arad, în urma căreia un om de afaceri a murit.

„Am fost informat sâmbătă dimineața imediat după ce s-a produs și împreună cu conducerea MAI am decis să trimitem la Arad cei mai buni specialiști din Poliția Română. Am luat legătura cu instituțiile partenere, mă refer la SRI, MApN, Parchetul General, care de îndată a preluat acest caz, și împreună am gestionat sâmbătă și duminică cercetările la fața locului”, a spus ministrul Lucian Bode.

Acesta a anunțat că cercetările de la fața locului au fost încheiate.

„Ieri s-au finalizat cercetările la fața locului, în sensul în care epava autoturismului a fost ridicată și depozitată într-un loc unde se continuă cercetările. Am audiat martori, membri ai familiei, angajați ai societății comerciale, prieteni, apropiați, vizualizăm imaginile de la fața locului, de pe traseul pe care l-a parcurs victima în dimineața zilei de sâmbătă și nu numai”, a mai spus Lucian Bode.

În ceea ce privește explozibilul folosit, ministrul a declarat că „SRI, MAPN, prin laboratoarele foarte bine dotate, ne vor ajuta și ne vor spune exact despre ce a fost vorba acolo. S-au prelevat probe și cu siguranță aceste laboratoare ne vor comunica rezultatul în cel mai scurt timp posibil”.

Ministrul spune că în această anchetă nu este exclusă nicio variantă de lucru, „de aceea cercetăm toate posibilele variante, că vorbim de compania pe care o administra, că vorbim de relații conflictuale, specialiștii evaluează toate relații comerciale, personale pe care le-a avut”, atât pe plan intern, cât și extern.

Ministrul de Interne dă asigurări că România este o țară sigură: „În istoria postdecembristă a României au mai fost tentative de infracțiune de omor prin acest mod de operare. Din fericire au fost toate fără finalitate. Astfel vorbim de un caz singular, de accea afirm cu toată responsabilitatea că România este o țară sigură”.

O explozie, urmată de un incendiu și soldată cu un deces a avut loc în parcarea unui supermarket din municipiul Arad. La volan se afla Ioan Crișan, om de afaceri arădean, patronul firmei piscicole Crimatex.

(sursa: Mediafax)