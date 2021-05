Bode după ce un polițist ar fi bătut o femeie, în Arad: Nu vom ezita să facem curățenie

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, anunță cercetări la Arad, unde un polițist ar fi bătut o femeie pentru că nu purta mască: „nu vom ezita să facem curățenie în propria ogradă”.

Întrebat, joi, dacă va stabili noi criterii de evaluare psihologică a polițiștilor după cazul de la Arad, Bode a răspuns: „toleranță zero față de cei care fac de râs, să vă citez pe dumneavoastră, uniforma de polițist”.

La Arad au început cercetările: „acolo am demarat cercetările și nu vom ezita să facem noi curățenie în propria ogradă, așa cum am făcut-o, de altfel, și la Secția 16 (...). Să înțelegem odată pentru totdeauna că în special în momentele mai delicate, cum au fost cele pe care le parcurgem de un an și ceva încoace, comportamentul polițiștilor, al jandarmilor, al angajaților ISU, al lucrătorilor de la Poliția de Frontieră în spațiul public trebuie să fie un model și acest lucru îl transmit de fiecare dată: să acționeze cu responsabilitate, cu profesionalism, cu calm, dar și cu fermitate atunci când situația o impune”, spune Bode.

Un polițist ar fi bătut o femeie din localitatea arădeană Buteni, pentru că nu purta mască. Agentul e acuzat că ar fi lăsat femeia inconștientă pe stradă, iar aceasta a fost luată de o ambulanță și dusă la spitalul din Ineu.

Poliția Arad a transmis, miercuri seara, că, prin apel la 112, s-a anunțat că pe raza localității Buteni o femeie este agresată de polițiști. „La fața locului a fost solicitat un echipaj SMURD, care a preluat o femeie de 50 de ani, aceasta fiind transportată la spitalul orășenesc Ineu în vederea acordării de îngrijiri medicale”, anunța Poliția Arad.

Potrivit criticarad.ro, femeia din Buteni ar fi fost bătută și lăsată inconștientă de un polițist, pentru că nu purta mască pe stradă. După ce a primit îngrjiri medicale, femeia a plecat acasă pe propria răspundere, conform sursei citate.

Mediafax