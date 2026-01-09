Bogdan Ivan: 4000 de gospodării încă fără energie electrică, sistemul energetic funcționează fără probleme

„Din aproape 95.000 de gospodării afectate, 91.000 au fost reconectate, iar doar 4000 mai sunt încă fără energie electrică”, transmite ministrul.

În județul Alba, situația a fost remediată aproape integral.

„Peste 11.000 de oameni care ieri (n.r.: joi) nu aveau curent au fost reconectați până astăzi”, precizează Ivan, care le mulțumește „electricienilor și echipelor care au lucrat și noaptea, în ger, fără pauză, până când lumina a revenit în case”.

Ministrul oferă și date privind funcționarea sistemului energetic.

„Ieri seară, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW, la ora 17:45”, iar „Sistemul Energetic Național a funcționat și funcționează în continuare fără probleme, atât din perspectiva adecvanței, cât și a rețelelor electrice”.

Pentru vineri, consumul este estimat la un nivel ușor mai scăzut. „Curba de consum este acoperită comercial, fără dezechilibre, cu un vârf de seară mai mic decât ieri, estimat la 8.700 MW”, mai afirmă Ivan.

„Continuăm monitorizarea permanentă și intervențiile până la ultima gospodărie”, subliniază ministrul Energiei.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, noi avertizări cod galben de viscol și temperaturi scăzute pentru aproape toată țara.Temperaturile scad până la -18 grade. Până marți, 13 ianuarie, este în vigoare o avertizare meteorologică de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte și polei, ninsori și local strat de zăpadă și intensificări ale vântului. De altfel, până pe 15 ianuarie vremea va continua să fie deosebit de rece în nordul, centrul și estul teritoriului, geroasă în timpul nopților și dimineților.

(sursa: Mediafax)