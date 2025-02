Bolojan vrea bani mai mulți pentru Apărare

„Noi ne-am dezvoltat în acești ani ca țară, pentru că, din punct de vedere extern, s-au respectat două condiții. Am fost o țară sigură, acest lucru fiind asigurat de scutul NATO, unde rolul SUA nu poate fi substituit în momentul de față și nu doar strategic. Și ne-am dezvoltat, putem să ne dezvoltem și mai bine, dar asta depinde și de noi, pentru că am beneficiat de apartenința la Uniunea Europeană, ceea ce a însemnat pentru noi acces la piețe, acces la tehnologii, libera circulație și, mult urmând, fonduri europene importante. Și fața multor localități din România, o cotă importantă de infrastructură s-a schimbat datorită accesării acestor fonduri. Și deci, pentru noi, menținerea acestei situații este o chestiune strategică și, din punctul acesta de vedere, indiferent de suișul sau coborâșul acestui dialog, noi credem că, în continuare, lucrurile se vor stabiliza. Suntem convinși că NATO va rămâne un scut important de protecție, nu doar în Europa, ci și în alte părți ale lumii”, a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-o conferință de presă.

Președintele interimar al României a mai spus că Statele Unite ale Americii sunt un garant al stabilității. Dar și așa, țările trebuie să își asume o creștere a cheltuielilor de apărare.

„Am acceptat și în discuțiile cu celelalte țări europene ca aceste țări să-și asume un rol mai important în menținerea păcii pe continentul nostru. Ce înseamnă asta, în primul rând? Înseamnă o creștere a cheltuielor de apărare, pentru că, pe bună dreptate, a apărut această discuție legată de faptul că contribuția unor țări europene, în principal, este mult prea mică față de avantajele, față de protecția pe care au. Așa cum știți, România a avut o creștere a bugetului dedicat apărării. În 2023, am fost sub 1,5%, în 2024 am ajuns la peste 2,2%. Și deci există un acord între forțele politice pentru a susține această majorare a cheltuielor de apărare și există acest acord în aproape toate țările din Uniunea Europeană”, a mai spus Bolojan.

În acest sens, se urmărește, împreună cu Ministerul Apărării, cu Guvernul României, ca o parte din aceste cheltuieli suplimentare - dacă pot să fie îndreptate pe partea de infrastructură militară conectivă - pentru că nu doar rezolvă, să spunem, tranzitarea unor regiuni, ci susțin și activitatea economică, suntem și vom susține dezvoltarea industriei naționale de apărare și cred că aici e un spațiu bun să ne mișcăm, inclusiv prin preluarea de către Ministerul Apărării și preluarea unor entități care astăzi sunt subordonate Ministerului Economiei și integrarea lor în această zonă. Și, de asemenea, există un acord prealabil pentru achiziții integrate cu celelalte țări europene, în așa fel încât partea de responsabilitate a țărilor europene să crească în structura de cheltuili a NATO, pentru ca această parte de lume să rămâne în continuare stabilă și să existe o asumare mai mare de răspundere pe această componentă”, a mai spus Bolojan.

(sursa: Mediafax)