Boloş, despre Curtea de Conturi: Am observat o schimbare de abordare şi o transformare profundă instituţională

"Dacă este un motiv sau mai multe motive ca să îl felicit pe domnul preşedinte al Curţii de Conturi, împreună cu echipa dumnealui, atunci sunt două motive: cel puţin unul, că a reuşit să finalizeze acest proiect (Proiectul CCR-SAI pentru cetăţean, n.r.) şi, sigur, noi aşteptăm nerăbdători ca să îi vedem şi roadele - şi cel de-al doilea lucru, în nenumăratele întâlniri pe care le-am avut cu domnul preşedinte, am observat o schimbare de abordare şi o transformare profundă instituţională. M-a impresionat acest lucru pentru că în vremea tinereţii mele, când aşteptam Curtea de Conturi, mă treceau transpiraţiile, că fie n-am făcut anumite documente bine, fie nu sunt chiar în acord cu legislaţia în vigoare. Aveam momentele acelea în care mă gândeam foarte serios: oare ce am făcut bine, oare ce n-am făcut bine, ca astăzi să înţelegem procesul acesta de transformare - şi să vedem în Curtea de Conturi partenerul nostru care ne ajută să facem mai bine pentru cetăţean. Este o schimbare de abordare extraordinară şi cred că pentru aceasta merită să aplaudăm Curtea de Conturi, pe domnul preşedinte şi echipa dumnealui", a menţionat Marcel Boloş, la conferinţa de închidere a Proiectului CCR-SAI pentru cetăţean.



El a mai declarat că şi Ministerul Finanţelor are în vedere o schimbare de paradigmă, în condiţiile în care doreşte să analizeze indicatorii de performanţă ai celor care folosesc banul public, nu doar modul în care este contabilizată cheltuiala publică.



"Dacă dumneavoastră mergeţi pe ideea aceasta conceptuală şi de abordare şi de orientare spre cetăţean - şi sunt convins că aici teoria celor trei E, pe care o cunoaştem din literatura de specialitate, o implementaţi cu succes de multe ori, a trebuit să mă uit foarte bine la această teorie, a celor trei E - economicitate, eficacitate şi eficienţă. Dacă dumneavoastră respectaţi cu stricteţe acest lucru - şi este îmbucurător, mai ales pentru perioada aceasta grea prin care trece România - să ştiţi că şi noi, la Ministerul Finanţelor, încercăm un început de schimbare de paradigmă, pentru că în recentele întâlniri avute cu dumneavoastră şi cu echipa Curţii de Conturi am încercat să explicăm că nu ne mai uităm doar la modul în care contabilizăm cheltuiala publică, ci începem să ne uităm şi noi, uşor-uşor, la indicatorii de performanţă ai celor care folosesc banul public", a explicat demnitarul.