Bucureşti şi judeţul Cluj au cea mai mare rată de infectare în ultimele 24 de ore

Lucian Alecu

Cele mai multe cazuri noi au fost raportate in Capitala si judetul Cluj, iar in alte sase judete s-au inregistrat peste 300 de noi imbolnaviri. Astfel, Municipiul Bucuresti a trecut de un total de 45.000 de cazuri, ajungand la 45.741, dupa ce astăzi au fost raportate alte 946 de cazuri.



Capitala inregistreaza, astfel, o incidenta de 5,05 cazuri la mia de locuitori.



Dupa Bucuresti, in judetul Cluj s-a inregistrat un numar record de imbolnaviri, 707 cazuri noi, ajungand la un total de 13.868, si o incidenta de 6,9 cazuri la mia de locuitori.



Apoi, cel mai ridicat numar de cazuri noi este inregistrat in Timis de 405, judetul ajungand la un total de 13.434 de cazuri si o incidenta de 6,52.



De asemenea peste 300 de cazuri noi au fost inregistrate in judetele Brasov - 332, Iasi - 391, Ilfov - 398, Mures - 323 si Sibiu - 362.