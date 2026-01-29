Bucureștiul, în topul celor mai sigure orașe din lume

Potrivit unei postări pe Facebook a Ambasadei SUA la Bucureștii, indicele criminalistic pentru București este cu mult sub cel al altor capitale:

-Londra scoruri 55,7

-Paris: 56.3

-New York: 48.6

-Los Angeles: 52.3

-Stockholm: 47.9

-Zurich: 35,9

“În contrast, Bucureștiul se simte mai mult ca un sat elvețian decât ca o metropolă europeană. Fără „zone fără go”, fără titluri distopice, fără haos zilnic. Doar o capitală în care oamenii merg în siguranță noaptea și cartierele nu vin cu etichetă de avertizare. Fie că vă gândiți să investiți, să vă mutați sau doar să vizitați — cel mai mare avantaj nespus al României este exact acesta: siguranța. Și da, puteți folosi absolut aceste numere pentru a câștiga o ceartă online... sau doar rezervă biletul de avion”, este mesajul transmis de Ambasada SUA la Bucurști.

Conform Index al Crimei Numbeo, mai multe orașe românești se situează în zona sigură, cu indici sub sau aproape de media europeană:

Cluj-Napoca – 22,4 (printre cele mai sigure orașe mari din regiune)

Brașov – 25,1

Timișoara – 25,4

Iași – 33,9

Craiova – 40,5

Constanța – 43,8

În clasamentul Numbeo Crime, scorul mai mic înseamnă percepție mai mică a criminalității și, implicit, un nivel mai mare de siguranță.

Numbeo este cea mai mare bază de date din lume, bazată pe contribuțiile utilizatorilor (crowdsourcing), care oferă informații actualizate despre costul vieții, prețurile locuințelor, sănătate, trafic, criminalitate și poluare în orașe și țări din întreaga lume.