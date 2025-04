Burduja: Lucrăm la o definiţie clară pentru consumatorul vulnerabil şi direcţionarea sprijinului către acei consumatori după 1 iulie

"Guvernul României a extins schema de compensare-plafonare tocmai ţinând cont de o realitate europeană, cu creşteri la gaz de până la 60% şi la energie electrică de 25-30%. Având în vedere acest context, extinderea este pentru trei luni de zile la energie electrică, deci nu este nicio glumă, chiar dacă azi e 1 aprilie. Până la 1 iulie, compensarea-plafonarea rămâne exact aşa cum o ştiu românii la energie electrică. La gaz rămâne exact aşa cum ştiu românii, încă un an de zile, până la 1 aprilie 2026. La energie electrică, Ministerul Muncii şi-a asumat şi lucrăm împreună să avem o definiţie clară pentru consumatorul vulnerabil energetic şi direcţionarea sprijinului statului către acei consumatori după data de 1 iulie. În rest, suntem pregătiţi să avem scenarii de lucru pentru ceea ce se întâmplă în plan regional, evoluţia conflictului din Ucraina, evoluţia pieţei energiei la nivel european. Nu se susţine acest scenariu al dublării sau al exploziei preţurilor. E adevărat, trebuie să ţinem totuşi cont că avem aceleaşi preţuri plafonate de doi ani şi jumătate, poate trei ani de zile. A existat inflaţie în această ţară. Numai punând asta în calcul a rezultat anumite ajustări necesare. Astăzi, acestea sunt soluţiile la îndemână, sunt uneltele pe care le avem în trusă pe termen ceva mai lung", a afirmat Burduja.



Potrivit demnitarului, până la data de 1 iulie, lucrurile legate de consumatorii vulnerabili vor fi clarificate.



"Important este că România îşi păstrează obiectivul de a-i proteja pe românii în sărăcie energetică. Nu este uşor de făcut, pentru că implică multe baze de date de la diverse instituţii, de la INS, de la ANAF, de la Ministerul Finanţelor, de la Ministerul Muncii. Dânşii oricum au o serie de instrumente adiţionale, cum este ajutorul pentru încălzire, destinate tot consumatorilor vulnerabili şi aşa mai departe. Eu am toată convingerea că lucrurile se vor clarifica până la data de 1 iulie, astfel încât toate aşteptările românilor să fie extrem de bine definite", a susţinut oficialul.



Acesta a menţionat, totodată, că pot apărea o serie de provocări pentru sistemul energetic naţional "încă destul de rigid", atunci când va exista un surplus în producţia de energie.



"Am avut comunicări cu Dispeceratul Energetic Naţional. Nu este doar o provocare pentru România, e o provocare la nivel european pentru că, în general, în zilele de weekend sau cu ocazia sărbătorilor, cum sunt cele pascale, consumul este unul mai mic şi dacă se întâmplă să fie o producţie mare, bate vântul, de exemplu, sau este şi o zi însorită, atunci pot fi anumite provocări pentru un sistem care este încă destul de rigid. De aceea avem nevoie de flexibilitate în sistem. De aceea avem nevoie de investiţii de tipul Tarniţa - Lăpuşteşti, hidrocentrale cu acumulare prin pompaj, tocmai pentru a putea să beneficiem de această energie atunci când avem noi cea mai mare nevoie, adică la vârfurile de consum", a menţionat ministrul Energiei.



Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, participă, marţi, la dezbaterea cu tema "Rolul sectorului energetic în dezvoltarea economiei", organizată de Financial Intelligence şi Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie - ACUE.

AGERPRES