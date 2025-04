Când va lansa Nintendo consola Switch 2. Cât va costa noul dispozitiv

Aceasta va ajunge pe piață în data de 5 iunie 2025, potrivit Daily Mail, citat de useit.ro.

„Toți împreună, oriunde, oricând. Nintendo Switch 2 va fi lansată pe 5 iunie,” a transmis Nintendo pe X.

Cât va costa consola Switch 2

Producătorul a dezvăluit și prețul pentru viitorul dispozitiv. Acesta va costa 449.99 de dolari. Este un preț semnificativ mai mare față de consola Switch. La lansarea din 2017, acest dispozitiv costa 299.99 de dolari.

Doritorii au scris comentarii pe X, în care și-au exprimat surprinderea și încântarea.

„Deci se pare că o să-mi iau Switch 2 pe 5 iunie. Nintendo chiar a nimerit-o. Arată foarte bine,” a scris un utilizator.

„Nintendo urmează să aibă iar succes. Una dintre cele mai grozave companii din generația noastră. Niciodată. Nu. Ratează,” a comentat alt utilizator.

Noua consolă a fost confirmată în luna ianuarie, când încă se afla în faza de dezvoltare.

Cum arată Switch 2

Consola Switch 2 are un ecran mai mare decât prreedecesoarea sa, cu o calitate mai ridicată. În plus, are și componente magnetice detașabile.

Noua consolă va avea și noi funcții sociale. Acestea sunt legate de GameChat, care permite jucătorilor să comunice audio sau vizual cu prietenii lor în timp ce se joacă.

Nintendo a confirmat și faptul că noua consolă va permite utilizatorilor să joace un joc pe care îl dețin doar cu până la 3 prieteni.

Consola originală Nintendo Switch a fost foarte îndrăgită de fani, încă de la lansarea din 2017. Aceasta îmbină un sistem de gaming mobil cu unul pentru acasă. Permite jucătorilor să poarte cu ei ecranul și elementele de control dar și să folosească dispozitivul acasă, cu un televizor.

Switch 2 va fi compatibilă cu mai multe jocuri originale Switch, dincolo de noile titluri care vor fi lansate pentru acest dispozitiv.

Nintendo Switch a vândut mai multe unități decât Wii și PlayStation în 2021. Dispozitivul Nintendo Switch a livrat 10.67 de milioane de unități în perioada sărbătorilor de iarnă din 202. Acest număr a fost atins în ciuda faptului că există un deficit de semiconductoare la nivel global.

Nintendo Switch a devenit cea mai vândută consolă din lume, noează useit.ro.