Atenție la Nurofen. Când dă rezultat fals pozitiv la drug test

Legea prevede pedeapsa cu închisoare pentu șoferii care ies pozitiv la drug test, chiar dacă nu au consumat substanțe interzise, ceea ce ridică multe semne de întrebare. Unele medicamente pentru răceală și gripă, de exemplu, pot da rezultat fals pozitiv.

Potrivit proiectului de lege adoptat în Senat, șoferii ce se urcă la volan după ce au luat inclusiv medicamente cu efect psihoactiv sunt pasibiili de 1-5 ani de închisoare.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a confirmat faptul că și anumite medicamente banale de răceală pot ieși pozitiv la testul antidrog, potrivit Antena 3 CNN.

Atenție la combinația dintre ibuprofen și alte substanțe

„Nu este vorba de Nurofen. În primul rând că Nurofenul e o denumire comercială. Substanța activă se numește ibuprofen, e un antiinflamator care nu dă niciodată reacții pozitive la drug test. Nurofenul sau ibuprofenul nu dau astfel de reacții.

Ceea ce poate să dea reacții pozitive este o combinație a ibuprofenului cu alte substanțe. Este vorba, dacă am reținut eu corect, de un produs care se numește Nurofen Plus, care are în compoziție alte substanțe, inclusiv codeină. Codeina este o substanță care poate da rezultat pozitiv la un astfel de test. Deci nu nurofenul în sine, ci alt component care este în acest preparat.

Noi am publicat o lista de substanțe, în urmă cu câteva luni, care pot să influențeze capacitatea de a conduce vehicule. Depinde întotdeauna când iei și cât iei.

Actul legislativ care a fost adoptat este rezultatul acestei discuții organizate de Ministerul Sănătății. Parlamentul este cel care hotărăște care este conduită legală în România și noi ne vom adapta prevederilor legale încât să răspundem obligațiilor pe care le avem”, a spus Alexandru Rafila,..