Cadouri de aproape 38.000 de euro, primite de Klaus Iohannis în anul 2023

Cadourile primite în 2023 de şeful statului au o valoare totală de 7.600 de euro (37.787,20 de lei), conform listei bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol şi depuse la Comisia de evaluare din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.



Două tablouri pictate în acrilic de Alina Ciuciu reprezintă cel mai scump cadou primit de preşedintele Iohannis anul trecut. Cele două lucrări au o valoare de 1.500 de euro (7.458 de lei).



Între bunurile mai scumpe primite s-au mai numărat:



-un ceas de birou şi masă, marca Hilser, realizat pentru Grant Macdonald London, din metal şi argint, placat cu aur, cu inserţii de sidef şi email de culoare albastru şi alb, având cifre şi motive tradiţionale arăbeşti şi stema aurită a Emiratelor Arabe Unite, ambalat într-o cutie de piele, în valoare de 830 de euro (4.126,76 de lei);



-un tablou pe pânză, cu ramă de lemn şi o cutie din lemn cu trei sertare, cu elefanţi sculptaţi, în valoare de 420 de euro (2.088,24 de lei);



-un covor Khanlig din Karabakh, Azerbaidjan, ţesut manual din lână moale şi bumbac, tehnica nod simetric cu motive tradiţionale, în husă de piele, în valoare de 400 de euro (1.988,80 de lei);



-un cufăr de lemn, cu aplicaţii de metal aurite şi un material textil tradiţional "Kanga" - cu print "East Africa print with a spoken word", Khanga Collection, în valoare de 300 de euro (1.491,60 de lei);



-un set de trei mingi de golf din porţelan de Herendi şi o monedă de argint, în valoare de 260 de euro (1.292,72 de lei);



* un scaun indigen - Waura "Tamandua" (furnic) şi o monedă din metal, suvenir memorial Juscelino Kubitschek, Fondatorul Braziliei, ambele în valoare de 240 de euro (1.193,28 de lei).



Potrivit listei publicate de Administraţia Prezidenţială, şeful statului i s-au mai oferit:



-un scut Masai din lemn, confecţionat manual, din piele, cu blană naturală pe margine, pictat manual în culorile drapelului Republicii Kenya, în valoare de 180 de euro (894,96 de lei);



-o monedă din metal, care reprezintă imaginea sediului Adunării Naţionale, Parlamentul Republicii Cabo Verde, din metal, în valoare de 42 de euro (208,82 de lei);



-o geantă din rafie, inscripţionată cu emblemele oraşului Praia şi un fular cu franjuri din material natural textil, cu motive tradiţionale, în valoare de 36 de euro (178.99 de lei);



-o statuetă din metal, care reprezintă Monumentul Renaşterii Africane în miniatură, în valoare de 180 de euro (894,96 de lei);



-un tablou "La Maman Senegalaise", realizat de artistul Djite, în valoare de 65 de euro (323,18 de lei);



-un rucsac tradiţional din Bavaria de culoare kaki, realizat din material textil, în valoare de 150 de euro (745,80 de lei);



-o borsetă pentru bărbaţi din piele şi o geantă damă, de umăr, din piele, marca El Boyero, în valoare de 102 de euro (507,14 de lei);



-o fotografie tip portret cu preşedintele Republicii Federale Germania, cu autograf, în valoare de 55 de euro (273,46 de lei);



-un tablou - pictură în vin realizată de către artistul Eugen Gorean, folosind vin Fetească Neagră şi Rară Neagră, în valoare de 230 de euro (1.143,56 de lei);

-un tablou tip CANVAS, intitulat "War", realizat de pictorul Alina Kosenko, director al galeriei de artă al oraşului Bucha, în valoare de 140 de euro (696,08 de lei);



-o fotografie - tip portret, cu autograf, a Regelui Charles al III-lea, cu rama de piele vişinie, în valoare de 35 de euro (174,98 de lei);



-un tablou realizat prin tehnica de emailare de către Creative Workshop Old Tbilisi, o vază tradiţională, confecţionată în oraşul Hiroshima din materiale specifice locului, un nisip special şi frunze de arţar japonez, ambalată în cutie de lemn, un platou rotund din metal cu reprezentarea Catedralei Patriarhale "Sf. Alexandru Nevsri" din Sofia, Bulgaria, ambalat în cutie de catifea, fiecare în valoare de 80 de euro (397,76 de lei);



-un album cu Palatul Prezidenţial Istana, Singapore, în cutie de catifea, în valoare de 30 de euro (149,16 de lei);



-un tablou ce reprezintă o machetă metalică de culoare aurie a oraşului Masdar, cu o ramă de plastic, în cutie de piele, în valoare de 75 de euro (372,90 de lei);



* o emblemă de patrimoniu istoric cultural din metal şi un pin din metal, în valoare de 93 de euro (462,40 de lei);



-o monedă din metal care reprezintă Prefectura Rio de Janeiro, în cutie, în valoare de 47 de euro (233,68 de lei);



-o machetă din silicon care reprezintă statuia lui "Cristos Mântuitorul" din Rio de Janeiro, în valoare de 55 de euro (273,46 de lei);



-un tablou care conţine primele 15 timbre emise în ediţie limitată cu ocazia aniversării a 100 de ani de la adoptarea Constituţiei din 1923, reprezentând imaginile Regelui Ferdinand, prim-ministrului Ion I. C. Brătianu, senatorului Constantin G. Dissescu, în valoare de 67 de euro (333,12 de lei);



-o monedă de argint "100 de ani de la adoptarea Constituţiei României Întregite din 1923", în valoare de 46 de euro (228,71 de lei);



-o gravură 3D în cristal cub, hologramă, replică "Mum in gold" de Nicolas Joseph 'Claus' Citotip, în valoare de 31 de euro (154,13 de lei);



-o turbină eoliană - machetă alimentată solar, din plastic, în valoare de 248 de euro (1.233,06 de lei);



-o litografie Samuel von Brukenthal cu ramă de lemn şi sticlă de culoare neagă, realizată de Sofia Frankl la Nurenberg, Germania, în anul 2021, în valoare de 105 de euro (522,06 de lei);



-o medalie "Xenopol" din argint, în valoare de 45 de euro (223,74 de lei);



-o tablă de şah "Hrachya Ohanyan", cu piese din lemn, în valoare de 220 de euro (1.093,84 de lei);



-un set tradiţional de servit cafea arăbească cu ceainic şi patru ceşti din porţelan, confecţionat manual în Emiratele Arabe Unite, în valoare de 190 de euro (944,68 de lei);



* o cutie cu şapte medalii (monede) din argint care reprezintă farurile maritime din Mangalia, Midia, Tuzla, Gura Portiţei, Constanţa, Sfântul Gheorghe şi Sulina, în valoare de 183 de euro (909,88 de lei);



-un tablou care reprezintă o casă tradiţională lipovenească, cu ramă aurie, în valoare de 65 de euro (323,18 de lei);



-o plachetă din metal şi un cub transparent cu imaginea Casei Francofoniei, în valoare de 82 de euro (407,70 de lei);

- un vas de sticlă "Vista Alegre" realizat prin tradiţia sticlei gravate, în formă de ulcior, şi un vas din porţelan "Vista Alegre", în valoare de 200 de euro (994,40 de lei);



-o farfurie din porţelan "Vista Alegre", în valoare de 110 de euro (546,92 de lei);



-o statuetă din metal care îl reprezintă pe D. Jose (Joseph I), rege al Portugaliei, realizată de artistul Augusto Cid, în valoare de 96 de euro (477,31 de lei);



-un vas tradiţional din ceramică "Al Andalus Artesania", în valoare de 33 de euro (168,08 de lei);



-o eşarfă bărbătească de bumbac, de culoare portocalie, în valoare 25 de euro (124,30 de lei);

-un tablou cu flori roz, în valoare de 115 de euro (571,78 de lei);



-o ramă foto din argint 97%, placată cu aur, în cutie roz cu mătase, în valoare de 35 de euro (174,02 de lei).



Cele 44 de obiecte primite de preşedintele Klaus Iohannis în 2023 cu prilejul unor acţiuni de protocol au rămas în patrimoniul Administraţiei Prezidenţiale.