Persoanele fizice din regiunea Sud-Vest au rezervat tot bugetul programului "Casa Verde Fotovoltaice" în două minute

"Astăzi, 19 iunie 2023, ora: 10:00, a demarat sesiunea de înscriere a persoanelor fizice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională - Casa Verde Fotovoltaice, pentru Regiunea Sud Vest - judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. Bugetul de 174.300.000 de lei alocat acestei regiuni a fost rezervat integral în primele două minute prin înscrierea unui număr de 8.715 de persoane fizice", a menţionat instituţia.



Înscrierile persoanelor fizice în program, prin intermediul aplicaţiei informatice, vor continua cu ultima sesiune programată în intervalul 22 - 26 iunie pentru regiunea Vest (judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş). Bugetul alocat este de 200,48 milioane de lei.



De asemenea, perioada 27 - 29 iunie este rezervată unităţilor de cult din toate regiunile, iar bugetul se ridică la valoarea de 17,5 milioane de lei.



Programul "Casa Verde Fotovoltaice" are o finanţare totală pentru acest an de 1,75 miliarde de lei.



Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei pentru fiecare proiect, sub condiţia suportării unei contribuţii proprii a beneficiarului de 2.000 de lei.



Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa până la valoarea totală a facturii se suportă de beneficiar din surse financiare proprii.