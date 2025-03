Predoiu anunță că va fi prezent în Parlament la moțiunea simplă care îl vizează

„Am observat declarațiile recente ale domnului George Simion și ale partidului AUR, potrivit cărora aș refuza să mă prezint în fața Parlamentului cu prilejul moțiunii simple. Această afirmație este falsă și face parte dintr-un efort de dezinformare deliberată. Așa cum am declarat public, încă de săptămâna trecută, eu am mai trecut prin astfel de moțiuni și înainte de ridicarea MCV și înainte de intrarea în spațiul Schengen. M-am prezentat în Parlament, am răspuns cu argumente oricăror întrebări. Așa voi proceda și cu ocazia acestei moțiuni”, a scris pe Facebook Cătălin Predoiu.

El spune că respectă Parlamentul și principiile statului de drept.

„M-am prezentat întotdeauna în fața Parlamentului, în toate momentele importante, inclusiv înainte de ridicarea MCV și de intrarea României în spațiul Schengen. O voi face, firesc, și de această dată.

Respect Parlamentul și principiile statului de drept. Întotdeauna am considerat dezbaterea instituțională ca fiind esențială într-o democrație sănătoasă. Ce nu pot respecta sunt încercările repetate de a intoxica spațiul public cu neadevăruri”, adaugă ministrul.

(sursa: Mediafax)