Ministrul Sănătății amenință cu vizite neanunțate în spitale începând de săptămâna viitoare: ”Merg direct acolo unde pacienții ne-au transmis sesizări”

„Respectul în spitale nu e o opțiune. E o obligație. Cine nu înțelege asta, pleacă! Am fost recent într-un spital public din România, unde am văzut ce înseamnă respectul față de pacient. Am văzut mâncare gătită corect, curățenie, atitudine demnă, performanță medicală. Și da – am văzut somon cu broccoli în farfuriile pacienților. Am spus atunci că se poate. Iar echipa de acolo a demonstrat zi de zi că nu a fost o întâmplare: postează public, zilnic, fotografii cu meniurile, pentru toată lumea. Asta înseamnă transparență și asumare”, spune, vineri, Rogobete, pe Facebook.

Acesta infirmă, astfel, vocile cum că vizita sa la spitalul din Târgu Mureș a fost aranjată și că meniul a fost schimbat pentru el. „Gresit! Astăzi, de exemplu, deși nu am fost acolo, în același spital s-a servit – din nou – somon cu broccoli. Asta este realitatea. Nu folclor. Nu excepție”.

Rogobete mai spune că a primit peste 200 de sesizări prin formularul online lansat de Ministerul Sănătății, cu imagini trimise de pacienți. Unele arată impecabil, altele arată exact „cât dispreț există, în unele locuri, față de oameni”.

Acesta amenință că de săptămâna viitoare începe vizitele fără anunț prealabil.

„Merg direct acolo unde pacienții ne-au transmis sesizări. Voi arăta public ce se întâmplă în fiecare loc - atât de bine, cât și de rău. Respectul pornește de la lucrurile de bază și de umanitate: mâncare, curățenie, comportament. Nu e filozofie. E bun-simț. Cine nu e capabil să-l aplice, nu are ce căuta într-o funcție de conducere într-un spital public. Eu sunt responsabil ca în fiecare spital public din România, pacienții și cadrele medicale să fie tratați cu demnitate. Investim masiv în sistemul public pentru că vrem să-l întărim, nu să-l cosmetizăm. Sistemul public de sănătate este baza sistemului și rolul nostru este să oferim pacienților tratamente adecvate, tratamente inovative - acolo unde nu există alternativă terapeutică, tehnologii performante și, foarte important, respect! Cine își face treaba – are tot sprijinul meu!”, mai spune Alexandru Rogobete.

