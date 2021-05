Ce spune Florin Cîțu despre facilitățile de care se vor bucura persoanele vaccinate

Lucian Alecu

Fiecare țară își motivează populația să se vaccineze, spune premierul Florin Cîțu, referindu-se la ridicarea restricţiilor pentru persoanele vaccinate anti COVID-19, care înseamnă totuși discriminare.

„Vineri va fi comitetul interministerial și acestea sunt propuneri pe care le vom discuta împreună cu Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și vom vedea și care vor fi, de fapt, soluțiile. Până la urmă există un mod de a motiva populația, fiecare țară are un mod de a motiva populația. Am văzut și Germania folosește această metodă, dacă Germania este OK să motiveze, să aibă beneficii pentru persoanele vaccinate, cred că putem și să fim și noi OK”, a răspuns premierul.

Acesta consideră vaccinarea singura soluție pentru a scăpa de pandemie și este normal ca restricțiile să fie ridicate pentru cei care se vaccinează.

Ministrul german al Justiţiei, Christine Lambrecht, a anunțat că va ridica mai multe restricţii pentru persoanele vaccinate împotriva COVID-19. Ministrul s-a referit la obligativitatea unui test negativ la intrarea în magazine sau limitările întâlnirilor private.

Petrecerile ar putea fi permise din luna iunie dacă populația se va vaccina

„Am avut discuții cu organizatorii de evenimente, la Cluj și la București m-am întâlnit cu organizatorii. Toți au fost de acord că vor să facă aceste evenimente doar cu persoane vaccinate”, a explicat prim-ministrul.

El a mai spus că în cel mai bun caz acest lucru se va întâmpla după 1 iunie, data propusă de șeful Guvernului pentru atingerea pragului de 5 milioane de persoane imunizate.

Dacă acest obiectiiv va fi atins, atunci vor fi ridicate mai multe restricții. În caz contrar „nu le vom ridica, vom merge mai departe cu restricițiile”, a precizat acesta.

(sursa: Mediafax)

Mediafax