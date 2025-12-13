Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Impozite pe locuințe, mașini și terenuri

Cotele de impozitare propuse în proiectul pus în dezbatere publică de Primăria Capitalei, sunt de 0,1% pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice și de 0,2% pentru clădirile nerezidențiale, precum locuințele folosite ca sediu de firmă. Dacă proiectul noilor taxe va fi aprobat de Consiliul General al Municipiului București (CGM București), acestea se vor aplica începând cu anul 2026.

Valoarea impozabilă diferă în funcție de tipul construcției și de existența utilităților. Pentru un apartament obișnuit într-o clădire din beton sau cărămidă, valoarea impozabilă este de 2.677 lei/mp. Aceasta se aplică dacă imobilul beneficiază de apă, canalizare, electricitate și încălzire. În lipsa acestor utilități, valoarea impozabilă este de 1.606 lei/mp. În cazul clădirilor construite din lemn sau din alte materiale ușoare, valoarea impozabilă variază între 201 și 803 lei/mp, în funcție de dotări.

În ceea ce privește impozitul pe teren, proiectul prevede că pentru terenurile cu construcții situate în intravilan impozitul anual ar urma să fie de 15.427 lei/ha în zona A. Pentru zona B, nivelul propus este de 12.811 lei/ha. În cazul terenurilor din zona C, impozitul anual ar urma să fie de 9.684 lei/ha. Pentru cele din zona D, de 6.626 lei/ha.

Proprietarii de autoturisme hibride ar urma să beneficieze de o reducere de 30% a impozitului auto, potrivit proiectului, dacă vehiculele au emisii de sub 50 g CO₂/km.

Pentru autoturismele cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm³, impozitul propus este de 16,5 lei/200 cm³ pentru Euro 6 și de 17,6 lei pentru Euro 5. În cazul Euro 4, nivelul este de 18,8 lei/200 cm³, iar pentru vehiculele Non-Euro până la Euro 3, impozitul ajunge la 19,5 lei/200 cm³.

Pentru motoarele mai mari, impozitul crește semnificativ. În cazul autoturismelor cu capacitate între 2.001 și 2.600 cm³ (Euro 6), nivelul propus este de 76,3 lei/200 cm³. Impozitul destinat mașinilor cu motoare mai mari de 3.000 cm³ depășește 275 lei/200 cm³, în funcție de norma de poluare.

Impozitul auto se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a motorului. Suma datorată este stabilită pentru fiecare 200 cm³ sau fracțiune din această valoare.

Proiectul include și alte taxe destinate bucureștenilor. Taxa pentru parcarea de reședință este stabilită între 376 și 754 lei pe an, în funcție de zonă, iar taxa pentru divorțul pe cale administrativă ajunge la 745 lei. De asemenea, taxa pentru organizarea jocurilor de artificii a fost fixată la 447 lei pe minut.

Pentru terasele de vară, nivelul propus este cuprins între 0,62 și 1,49 lei/mp/zi. Accesul camioanelor de mare tonaj în zona A ar urma să fie taxat cu 2.692 lei pe zi pentru vehiculele între 22 și 40 de tone și cu 3.347 lei pe zi pentru cele de peste 40 de tone.

Utilizarea domeniului public pentru filmări, mai ales în zonele centrale și atunci când este afectată circulația rutieră, urmează să fie taxată semnificativ.

Pentru filmările statice în Centrul Istoric, taxele propuse sunt de 3.320 lei pe zi în cazul producțiilor cinematografice. Ele pot ajunge până la 6.774 lei pe zi pentru videoclipuri sau spoturi publicitare. Atunci când filmările presupun întreruperea circulației, nivelul taxei crește. Pentru filmările dinamice, care implică blocarea traficului, taxa propusă este de 6.233 lei pe zi, indiferent de traseu. De asemenea, utilizarea domeniului public pentru activități de filmare în alte zone ale Capitalei decât Centrul Istoric, inclusiv pe bulevarde sau în cartiere, va fi taxată cu sume de ordinul miilor de lei pe zi.

Separat de taxele pentru filmări, proiectul prevede tarife pentru organizarea de evenimente în spațiul public. Pentru evenimentele de amploare organizate în Piața Constituției, taxa propusă este de 201.521 lei / eveniment, acesta fiind cel mai ridicat nivel prevăzut în proiect. Tarifele sunt diferențiate pentru alte piețe și spații publice din Capitală, în funcție de locație și tipul manifestării.

Bucureștenii care își achită integral impozitele locale până la data de 31 martie 2026 vor beneficia în continuare de bonificația de 10%. Reducerea se aplică impozitului pe locuință, impozitului pe teren și impozitului pe mijloacele de transport.

Cetățenii au semnalat deja neconcordanțe în ceea ce privește impozitul auto. În timp ce textul proiectului prevede o reducere de taxe pentru autoturismele hibride cu emisii sub sau egale cu 50 g CO₂/km, într-una din anexe apare mențiunea „hibride cu emisii peste 50 g/km”, formulare care ar contraveni cadrului de reglementare stabilit la nivel guvernamental.

Proiectul pentru noile taxe a generat deja propuneri punctuale, dar și reacții critice. Un reprezentant al mediului de afaceri a solicitat introducerea unei scutiri de la plata autorizației de acces pentru autovehiculele de marfă și utilajele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone. Propunerea vizează vehiculele care participă la târguri și expoziții, în zonele centrale și adiacente ale Capitalei, pe durata desfășurării evenimentelor.

Este criticată diferențierea impozitelor pe locuințe în funcție de vechimea clădirilor. „Înțeleg diferențierea pe zone, dar nu pe vechime. Dacă la mașini impozitele mai mari sunt legate de poluare, la locuințe ce se urmărește? Să ne demolăm apartamentele și să construim altele?”, a transmis un bucureștean.

Un locuitor mai tânăr al Capitalei și-a exprimat nemulțumirea, scriind: „Cum să pui astfel de impozite? Noi, tinerii, nu mai avem nicio șansă!”

Proiectul se află în dezbatere publică, iar bucureștenii pot trimite propuneri și observații până la 22 decembrie 2025.

(sursa: Mediafax)