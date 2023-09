CEC Bank lansează creditul cu aprobare rapidă pentru fermierii care cultivă cereale

"În 2022, CEC Bank a fost cel mai mare jucător din sistemul bancar al programului guvernamental destinat agriculturii - Rural Invest dar şi cel mai mare finanţator al creditelor APIA, unde s-au acordat aproximativ 7.000 de credite. Antreprenorii din agricultură au nevoi specifice, sezoniere iar băncile trebuie să ţină cont de modul de stabilire a ratelor, a garanţiilor sau de modul în care face analiza de bonitate a clientului", a declarat Bogdan Alexandrescu, director Direcţia Agri, CEC Bank.



Conform sursei citate, finanţările sunt atât pentru activitatea curentă de tip non-revolving, doar cu garanţie de la Fondul de Garantare a Creditului Rural, fără garanţii reale din partea clientului, cât şi pentru investiţii.



Creditul este în lei şi are valori între 50.000 lei şi maximum 500.000 lei, fără a depăşi 85% din valoarea investiţiei. Totodată, beneficiarii pot fi producători agricoli individuali sau persoane juridice care cultivă cereale.



Dobânda începe de la ROBOR la 6 luni, plus 2,50 puncte procentuale, şi nu poate depăşi ROBOR la 6 luni, plus 3,50 puncte procentuale, dobânda variind în funcţie de performanţa economică a fermierilor.



Noul credit se adresează fermierilor care exploatează teren agricol cu suprafaţă de minimum 50 ha, iar 75% din veniturile acestora trebuie să fie încasări aferente culturilor agricole.



Perioada de creditare este de maximum 24 luni pentru finanţarea activităţii curente de tip non-revolving şi de cel mult 84 luni pentru investiţii.



CEC Bank a înregistrat, în anul 2022, o evoluţie semnificativă în ceea ce priveşte finanţarea agricultorilor mici şi medii, creditele noi acordate crescând cu aproape 80% faţă de 2021.



Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă reţea naţională, cu peste 1.000 de sucursale şi unităţi teritoriale şi cu active de 69,08 miliarde lei, la sfârşitul primului semestru al anului 2023.



CEC Bank este o bancă universală de top pe piaţa românească şi oferă o gamă completă de produse şi servicii persoanelor fizice, IMM-urilor şi corporaţiilor mari, prin multiple canale de distribuţie: unităţi bancare, reţele de ATM şi POS, internet banking (CEConline), mobile banking (CEC app) şi magazinul virtual CEC_IN - unde pot fi accesate produse şi servicii bancare 100% online.