România va fi măturată de ciclonul Ashley. Ministrul Mediului: Urmează o zi grea

„Suntem într-o zi foarte specială, pentru că astăzi, la noapte și mâine, România va fi, practic, măturată de acest ciclon, pe care îl numim Ashley. Deocamdată vom avea precipitații foarte mari, ceea ce pune pe toată lumea în alertă, pentru că avem foarte multe județe sub cod galben și sub cod portocaliu. Practic, jumătate din România va fi în cod portocaliu începând din această după-amiază. Nu ne sperie neapărat cantitățile de precipitații, ci timpul foarte scurt în care e posibil să cadă aceste precipitații, motiv pentru care am făcut foarte multe comitete pentru situații de urgență, am făcut foarte multe întâlniri cu colegii mei, mă asigur că toată lumea e la datorie, indiferent de oră, indiferent dacă e weekend sau în timpul săptămânii”, spune Mircea Fechet.

El spune că va fi prezent în regiunile în care va ploua abundent.

„Mă asigur că toate instituțiile sunt bine coordonate, autorități publice locale, colegii de la Apele Române, împreună cu colegii de la Inspectoratele pentru Situații de Urgență și multe alte instituții. Urmează o zi lungă azi și o zi grea cel mai probabil și e posibil să fie o noapte și mai grea pentru că acest ciclon va mătura practic România de la vest către est. Am mare încredere în toți cei care sunt acum pe poziții și voi începe ziua cu județul Brașov, unde așteptăm precipitații și de 70 de litri pe metru pătrat. După care, bineînțeles, mă voi asigura că voi ajunge în cât mai multe locuri unde colegii mei lucrează și nu fac asta neapărat pentru a-i verifica, pentru că toată lumea știe ce are de făcut. Însă încerc să dau exemplu de acel plus de energie de care toată lumea va avea nevoie astăzi”, încheie Fechet.

O alertă meteo cod portocaliu este valabilă de sâmbătă, la ora 10.00, până duminică, la ora 12.00.

În nordul și estul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei precum și în Carpații Meridionali și Orientali, vor fi perioade cu ploi torențiale și abundente. În intervale scurte de timp și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 50...90 l/mp și izolat de peste 100 l/mp.

Meteorologii precizează că, începând de duminică dimineața până luni seara, la ora 22.00, aversele se vor extinde în toată țara, dinspre vest către est. În intervale scurte de timp și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25...40 l/mp și local de peste 50 l/mp. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 45...65 km/h.

În Moldova și estul Munteniei temporar vor fi și rafale de peste 70 km/h. Vremea se va răci accentuat în toată țara.

La munte, la altitudini în general de peste 1700 m și cu precădere în Carpații Orientali, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Alerte de viituri pentru 20 de bazine hidrografice și râurile din Dobrogea

Hidrologii au instituit alerte cod portocaliu și galben de viituri pentru 20 de bazine hidrografice și râurile din Dobrogea.

Se anunță scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

Bazinele hidrografice afectate sunt Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crișul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega, Timiş, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret, Prut și râurile din Dobrogea.

Codul portocaliu va fi valabil de duminică, ora 10.00, până luni la ora 16.00 pe râuri din Alba, Sibiu, Hunedoara, Covasna, Braşov, Vâlcea, Argeş, Olt, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomiţa și Buzău, respectiv de duminică, ora 22.00, până luni la ora 16.00 pe râuri din bazinele hidrografice: Bahlui – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţul Iași), Bârlad – bazin amonte S.H. Negreşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (judeţele: Neamţ, Iaşi, Vaslui, Bacău, Galaţi şi Vrancea), Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Jijia (judeţele: Iaşi, Vaslui și Galaţi), Siret – afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Lungoci (judeţul Galaţi), râurile din Dobrogea (judeţele: Tulcea și Constanţa).

Codul galben va ține până luni la miezul nopții în cea mai mare parte a județelor țării.

România, sub Cod portocaliu de ploi

România intră sub avertizare Cod portocaliu. În intervale scurte de timp și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 50...90 l/mp și izolat de peste 100 l/mp. Vântul va avea intensificări.

Avertizarea este valabilă până duminică seara. În intervalul menționat, în nordul și estul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei precum și în Carpații Meridionali și Orientali, vor fi perioade cu ploi torențiale și abundente. În intervale scurte de timp și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 50...90 l/mp și izolat de peste 100 l/mp.

De duminică seara, până luni dimineață, în Moldova, Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi perioade cu ploi torențiale și abundente. În intervale scurte de timp și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 40...60 l/mp și local peste 70 l/mp. Vântul va avea intensificări, temporar cu rafale în general de 70...85 km/h.

De asemenea, potrivit altei avertizări, de Cod galben, valabilă de sâmbătă seara, până duminică la ora 10.00, în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, local cu rafale în general de 50...60 km/h. Izolat vor fi vijelii și va cădea grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Meteorologii precizează că, începând de duminică dimineața până luni seara, la ora 22.00, aversele se vor extinde în toată țara, dinspre vest către est. În intervale scurte de timp și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25...40 l/mp și local de peste 50 l/mp. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 45...65 km/h. În Moldova și estul Munteniei temporar vor fi și rafale de peste 70 km/h. Vremea se va răci accentuat în toată țara. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m și cu precădere în Carpații Orientali, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

