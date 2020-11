Cine este firma care a câștigat contractul pentru achiziția a 48.000 de tablete în Sectorul 1

Lucian Alecu

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a făcut public câștigătorul contractului pentru achiziția a 48.000 de tablete. Astfel, este vorba de firma Conic Design SRL, iar valoarea contractului se ridică la 92 milioane de lei cu tot cu TVA.



Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, nu a făcut public contractul.



„Am fost la Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice din Sectorul 1 și am cerut contractul de 76 milioane de lei pentru achiziția a 48.000 de tablete. Știți, înainte să ajung primar am fost prima persoană care a semnalat public despre acest contract realizat printr-o negociere directă și la supra preț. Am fost neplăcut surpinsă să văd că personalul de la Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice din Sectorul 1 părea să nu găsească contractul. Într-un final l-am obținut dar fără anexe. Ireal, nu? Fosta administrație a refuzat sistematic să-l publice. O să-l public eu acum. V-am mai spus că s-a terminat cu achizițiile suspecte și cu contractele ținute la secret în primăria Sectorului 1”, a scris Clotilde Armand, pe pagina sa de Facebook.



Contractul poate fi consultat aici.