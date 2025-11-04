Cine este muncitorul mort în urma prăbușirii turnului din Roma. Mesajul lui Meloni

Octav Stroici a fost scos în viață din dărâmături după 11 ore de la incidentul din Roma, în plină desfășurare a unei operațiuni complexe, în timp ce alți patru muncitori blocați inițial în vârful turnului au fost salvați aproape imediat.

Pompierii din echipa SAF (Salvamont, Speleo și Fluvial) au lucrat toată noaptea pentru a ajunge la el, săpând cu mâinile goale. Românul a rămas conștient și a cooperat cu echipele de salvare. El lucra pentru o firmă de construcții din cartierul Prati.

Românul de 66 de ani, din Suceava, locuia la periferia Romei. Soția sa a asistat la eforturile de salvare ale pompierilor împreună cu ambasadoarea României la Roma, Gabriela Dancău. El a fost internat în stare critică, dar a murit, ulterior, la spital, iar șantierul unde s-a produs prăbușirea a fost pus sub sechestru.

Eforturile de resuscitare au durat aproximativ o oră pentru a-l salva pe Stroici, muncitorul extras după 11 ore din molozul prăbușirii unei părți a turnului. Acest lucru a fost anunțat de policlinica Umberto I. Bărbatul a ajuns la camera de urgență la ora 23:05 în stop cardiac, potrivit spitalului. El a fost supus unei resuscitări cardiopulmonare, care, potrivit personalului serviciilor de urgență 118, fusese deja începută la locul prăbușirii. La sosirea la secția de urgență, echipa medicală a continuat eforturile de resuscitare timp de aproximativ o oră. În ciuda acestui fapt, activitatea cardiacă spontană nu a putut fi restabilită. „În ciuda eforturilor depuse”, a concluzionat spitalul, „decesul a fost pronunțat la ora 00:20”.

„În numele meu și al guvernului, îmi exprim profunda tristețe și condoleanțe pentru moartea tragică a lui Octay Stroici, muncitorul care a fost victima prăbușirii Torre dei Conti din Roma”. Acestea sunt cuvintele scrise de prim-ministrul Giorgia Meloni pe X. „Suntem alături de familia și colegii săi în acest moment de suferință de nedescris”.

„Eram afară, servind la mese, când am auzit zgomotul dărâmăturilor. Am ridicat privirea și am văzut un muncitor căzând”, a spus o chelneriță de la restaurantul din Via del Colosseo, care a asistat la prăbușirea turnului din Via Corrado Ricci, la colțul cu Via dei Fori Imperiali, potrivit Corriere della Sera.

Zona este încă complet blocată de poliție. În trecut, structura afectată de prăbușire a făcut obiectul unor evacuări pentru ocuparea ilegală a clădirilor din complex.

Noua prăbușire s-a produs luni, în jurul orei locale 13:00. Parchetul din Roma a deschis o anchetă pentru vătămare din neglijență, la care s-a adăugat ulterior infracțiunea de dezastru din neglijență. Procurorul Mario Dovinola a efectuat o inspecție împreună cu poliția judiciară din secția specializată în accidente de muncă. Procurorii Capitoline vor face cercetări pentru a stabili cauza prăbușirii.

