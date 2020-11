Cine se află la conducerea Spitalului de Urgență din Piatra Neamț, unde a izbucnit incendiul în urma căruia au murit 10 persoane

La conducerea Spitalului de Urgență din Piatra Neamț se află Marius Ghineț, propietar al unei firme de pompe funebre. Acesta a fost numit în funcție de către ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, pe 15 mai.



Numirea lui Marius a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare.



„Pe mine nu m-a întrebat nimeni nimic, dețin o societate de pompe funebre de vreo 15-20 de ani, când a fost înființată această societate nu eram în politică, nu eram în administrația publică, este o afacere de familie care va merge în continuare, nici nu cred că ar fi trebui luată în calcul această treabă. Eu sunt economist de 11 ani, ca și abilități mi-am manageriat propriile firme de 20 și ceva de ani, am avut și alte societăți, niciuna nu a dat faliment. Firma de pompe funebre pe care o am nu are contract cu spitalul, este o firmă de pompe funebre cum sunt 11 în Piatra Neamț.”, a explicat la acea vreme Marius Ghineț.



„Din experiența mea de business de 20 de ani, unii au considerat că sunt potrivit pentru a ajunge la conducerea acestui spital, vin cu o echipă puternică lângă mine și cu oameni cu foarte multă experiență. Vom fi cel puțin 10 oameni care vom lua decizii împreună.”, a mai spus acesta, când a fost întrebat ce îl recomandă pentru această funcție.

La Spitalul de Urgență din Piatra Neamț, secția ATI, a izbucnit un incendiu sâmbătă, 14 noiembrie, în urma căruia au murit 10 persoane, iar alte 7 persoane au fost rănite, între care medicul de gardă care a încercat să își salveze pacienții.