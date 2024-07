Statul cumpără aparate pentru testarea antidrog

„Am vorbit cu dl. ministru Cătălin Predoiu. În acest moment ceea ce reclamă dânșii e faptul că aceste teste se fac într-o perioadă mult prea lungă. Eu cred că această lege este bună, pentru că ne amintim de 2 mai. Această lege există peste tot. Cu adevărat, statul român trebuie să dea răspuns în timp real. În timp real eu consider că 72 de ore, 48 de ore este un răspuns într-un timp rezonabil”, spune Marcel Ciolacu.

Premierul precizează că se referă la testele de sânge.

„Se face, ca în toată lumea - primul test..., am înțeles că dacă iei două nurofen s-ar putea să fie testul pozitiv, se face testul de sânge, în 48 de ore se dă răspunsul și cred că nu e o catastrofă să rămâi două zile fără permis. În acest moment nu este această capacitate (de a face teste rapid - n.r.), mai ales la IML, unde durează în jur de 3-4 luni. Luni de dimineață o să am o discuție și cu ministrul Finanțelor... Nu sunt sume foarte mari. Am înțeles că un astfel de aparat de testare costă în jur de 300.000 de euro, deci nu e un capăt de țară pentru un stat de mărimea României. Vedem procedurile de achiziție să fie cât mai rapide, iar după ce statul român își face treaba si e capabil să dea un răspuns într-un timp rezonabil venim cu aplicarea legii”, adaugă Ciolacu.

El spune că, „statistic, se pierd prea multe vieți ale tinerilor”.

Comunitatea Declic a lansat o petiție prin care îi cere premierului Marcel Ciolacu să anuleze ordonanța de urgență 84/2024.

Declic arată că prevederile OUG suspendă permisul șoferilor care cer să fie testați antidrog la INML. Șoferii fie acceptă să fie testați cu aparatele rapide, unde un test din două pozitive e fals pozitiv, fie rămân fără permis chiar și un an, până când sosesc rezultatele analizelor oficiale.

(sursa: Mediafax)