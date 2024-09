Marcel Ciolacu anunţă că propunerea României pentru funcţia de comisar european este Roxana Mînzatu

"Am avut mai multe discuţii telefonice. Acum voi merge la Guvern şi voi face nominalizarea pentru viitorul comisar european în persoana doamnei Roxana Mînzatu, urmând să continui discuţiile cu preşedinta Comisiei Europene pentru a închide şi portofoliul", a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului, după ce s-a întâlnit cu parlamentarii PSD.



El a adăugat că România va ocupa un portofoliu "relevant" de comisar european, iar anunţul cu privire la acest lucru îl va face preşedinta Comisiei Europene.



"Din punctul meu de vedere, cel mai important este viitorul portofoliu pe care îl va prelua comisarul desemnat de către România şi mai puţin persoana. Cred că e ultimul lucru pe care l-aş lua în considerare, dacă este un bărbat sau o femeie. Cu adevărat am discuţii cu doamna preşedinte numai în ceea ce priveşte portofoliul viitor pe care îl va reprezenta Romania. (...) Doamna preşedinte nu numeşte un comisar până nu are un interviu cu respectiva persoană, nominalizare. Acest interviu a avut loc duminică, peste o oră şi ceva, a avut loc acest interviu între doamna Roxana Mînzatu şi preşedinta Comisiei, un lucru cât se poate de corect. A trecut interviul (Roxana Mînzatu - n.r.). Pe urmă, doamna preşedinte n-a avut decât cuvinte de laudă. Roxana nu are un CV politic, are un CV profesional impresionant", a afirmat premierul.

Roxana Mînzatu (n. 1 aprilie 1980, București, România) este un europarlamentar român ales pe listele Partidului Social Democrat la alegerile din iunie 2024. Anterior, între ianuarie 2022 și iulie 2024, a ocupat funcția de secretar de stat coordonator al Departamentului pentru Evaluarea și Monitorizarea Integrată a Programelor Finanțate din Fonduri Publice și Europene.

În perioada 2016-2020, a fost deputat PSD, iar în 2019 a deținut funcția de ministru al fondurilor europene. Anterior, în 2015, a fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene, responsabilă de reforma sistemului achizițiilor publice, iar din septembrie 2015 până în ianuarie 2016 a condus Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

În 2009, Roxana Mînzatu a fost subprefect al județului Brașov, iar între 2004-2008 și 2011-2012, a fost consilier județean PSD în Consiliul Județean Brașov.

Cu o experiență profesională de 20 de ani în domeniul gestionării și implementării fondurilor europene, Mînzatu și-a început cariera în martie 2004, ca euroconsilier în Ministerul Integrării Europene.

Printre prioritățile sale se numără sprijinirea antreprenoriatului și a IMM-urilor, promovarea femeilor în viața publică și antreprenoriat, abordarea integrată a finanțării publice în sectorul apei și canalizării, precum și dezvoltarea industriei apei ca proiect de țară. Roxana Mînzatu este membru al Partidului Social Democrat din anul 2000.

La nivel parlamentar, în Camera Deputaților a activat ca secretar în cadrul Comisiei pentru Industrii și Servicii și ca membru în cadrul Comisiei pentru Afaceri Europene.

De la preluarea mandatului de deputat și până în prezent, Roxana Mînzatu a luat cuvântul în plen de 63 de ori. Dintre cele 63 de intervenții, 17 au fost declarații politice. În actualul mandat de parlamentar, Mînzatu a inițiat 81 de propuneri legislative, 26 dintre acestea fiind promulgate legi.

În Parlament, Roxana Mînzatu s-a implicat în dezbaterile pe marginea Legii Adopției, a susținut Legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – prin amendamente dedicate salarizării din fonduri europene și a promovat Legea care prevede creșterea salariului minim în domeniul construcțiilor. În același timp, Roxana Mînzatu este unul dintre promotorii programului de finanțare guvernamentală StartUp Nation.

Prioritățile mandatului ministerial din iunie 2019 până în octombrie 2019 au fost sănătatea și digitalizarea serviciilor publice.

Cea mai importantă inițiativă a fost lansarea descentralizării unei componente a fondurilor europene 2021-2027 către cele 8 regiuni de dezvoltare. În consecință, în prezent, 11 miliarde Euro, fonduri UE, sunt gestionate de către cele 8 agenții pentru dezvoltare regională în parteneriat cu Comisia Europeană.

De asemenea, ea a propus crearea unui Program Operațional dedicat sănătății, care să integreze toate intervențiile de finanțare anterior fragmentate, de la investiții în ambulatorii și în infrastructura spitalicească, digitalizare, screening și prevenție, instruire, cercetare medicală.

Este absolventă a facultății de Științe Politice în limba engleză la Universitatea din București (2002) și a unui Master în Integrare Europeană (2005). De asemenea, este absolventă a Harvard Kennedy School Public Leadership Credential (2022) și fellow al Vital Voices Engage, un program dedicat leadershipului feminin. Are formare ca manager de proiect și trainer, activități în care a și profesat, în mediul privat.

