Marcel Ciolacu: Noul Guvern va avea un prim-ministru care vine din PSD, iar acesta e Ciolacu

Întrebat, miercuri seara, la România TV, ce se va întâmpla dacă Iohannis va face „o fentă și îl pune pe Tudose”, Marcel Ciolacu a răspuns: „cred că Tudose ar refuza și cred că Iohannis nu dorește o aventură politică și o instabilitate, pentru că atât eu, cât și Ciucă ne dorim o stabilitate și am văzut că am făcut față unor crize suprapuse și am reușit împotriva tuturor opiniilor să depășim momente dificile nu numai pentru România. Se întâmplă până la 1 iunie. Avem un acord pe care îl respectăm. Până vom avea altă decizie, avem un acord”.

Întrebat, mai departe, dacă Ministerul Transporturilor va ajunge la PNL, liderul PSD a spus că „acest lucru e trecut în acord, nu există altă decizie a partidelor care au semnat acordul că vom face altfel. Nu înseamnă că nu stăm de vorba despre eventuale schimbări. E mereu timp, discuțiile au loc, dar acordul e total în picioare cum e el semnat. Sunt convins că și eu, și Ciucă, dacă se modifică acest acord, vom veni în față presei și vom anunță. Nu eu modific acordul, nu Ciucă, ci PSD și PNL au puterea de a-l modifica”.

Chestionat dacă UDMR nu are și ea această putere, Ciolacu a precizat că „ei doi stâlpi, fără să jignesc pe nimeni, sunt Partidul Social Democrat și PNL”.

Legat de faptul că este mulțumit de Sorin Grindeanu, liderul social-democrat a afirmat că este în continuare și există discuții, „pentru că nu mai vorbim că înainte de un Guvern de coaliție, ci al României. Va amintiți când miniștrii erau trași din fes, așa ne-a povestit domnul Orban, faimoasa guvernare de dreapta. Am văzut unde s-a ajuns și cât au putut să decidă într-un Guvern tras din fes. A fost o criză socială, economică, energetică influențată și din exterior”.

Întrebat ce va face Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu a răspuns că va decide și își va asumă decizia pe care o va lua: „E incorect să spun eu ce am discutat cu Ciucă. Eu aș lucra categoric cu el, nu am rețineri, cum aș vrea să lucrez și cu Grindeanu și cu Tudose. Prea mult am lăsat decizia în funcție de anumite interese. Interesul principal este să avem un Guvern cu miniștri buni. Sunt convins că am o analiză a miniștrilor Partidului Social Democrat la partid și voi avea o discuție cu Ciucă și pe miniștrii care vor formă Guvernul viitor. Rămân la părerea că nu e bine să stricăm ce funcționează. Grindeanu nu e singurul care a performat. Dacă luăm în considerare ce a găsit Bolos la MIPE, a făcut minuni în perioada asta scurtă de timp. Vrem performanță la Transporturi, schimbăm miniștrii din an în an, dar vrem infrastructură să arate că în Germania, unde nu s-a schimbat ministrul 14 ani? E vizibil că Grindeanu a performat și mi-aș dori să rămână”.

Referitor la un eventual drept de veto pentru miniștrii PNL, Ciolacu a precizat că nu va fi nevoie să îl folosească, ci va discuta cu Ciucă înainte de nominalizări: „Constituțional, am acest drept. Vom hotărî împreună”.

Liderul PSD a adăugat că sunt miniștri de schimbat atât de la PSD, cât și de la PNL.

La întrebarea „radeti toți miniștrii Partidul Social Democrat?”, Ciolacu a răspuns: „Ar fi o tâmpenie. Am defecte multe, dar tâmpit nu sunt! Vreau un Guvern funcțional, să se ridice la nivelul provocărilor, că nu e o perioada ușoară, dar nu am nicio reținere. Neacșu îmi doresc să rămână în structura guvernamentală. Sunt și alte poziții în Guvern, momentan Partidul Social Democrat nu va avea vicepremier, poate să fie șeful Cancelariei”.

Legat de o eventuală schimbare a lui Romașcanu, președintele social-democraților a afirmat că „e posibil să se întâmple și asta. De câte ori mă văd cu artiști și cu cei din lumea culturală, lumea vorbește frumos de Romașcanu. A reușit o performanță, a adus un echilibru și un climat de construcție în zona culturală. E posibil să fie o decizie politică în acest sens”.

Legat de eventuala plecare a UDMR de la guvernare, Ciolacu e de părere că Uniunea a făcut o greșeală „mutând discuțiile avute între trei lideri ai coaliției în spațiul public. E o greșeală, dacă au vrut să influențeze prin media o decizie a mea sau a lui Ciucă, e o greșeală de abordare. Eu nu am participat la discuția că PNL să fi solicitat Ministerul Mediului”.

(sursa: Mediafax)