Ciprian Ciucu va împărţi biroul de la Primăria Capitalei cu o pisică operată în urma unui accident

"Ea este Cathy şi de astăzi vom împărţi biroul meu pentru că şi aşa este prea mare. A fost 'chimie' între noi la prima vedere, după câteva minute mi-a tors în braţe. S-a instalat deja şi acum suntem în perioada de acomodare. Din păcate, a suferit un accident de maşină, medicii veterinari au operat-o şi i-au reconstituit şoldul. De aceea are blăniţa aşa, dar îi va creşte repede", a transmis edilul general, joi, pe Facebook.



Pisica în vârstă de patru luni a fost găsită pe stradă, cu fractură de bazin, după ce fusese lovită de maşină. A fost dusă la un cabinet veterinar, a trecut prin operaţii, investigaţii şi recuperări, a precizat PMB.



Conform municipalităţiii, primarul Ciprian Ciucu şi-a dorit în mod special o pisicuţă care nu are şanse de adopţie pentru a-i oferi un cămin în biroul său.



"Primarul e, de altfel, cunoscut pentru faptul că salvează de pe stradă suflete amărâte, singure. Atât Mira, pisica de acasă, cât şi Jessy, de la Primăria Sectorului 6, sunt pisici abandonate şi găsite într-o stare de sănătate foarte proastă. (...) Cathy va locui în biroul edilului. Printre şedinţe, decizii şi probleme, ea va fi sufleţelul care va aduce un zâmbet şi va descreţi frunţi. Bine ai venit în echipa noastră, Cathy", a transmis PMB.



În iunie 2024, în perioada în care era primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu a găsit o pisică abandonată în scara unui bloc. Felina, care a primit numele de Jessy, a fost adoptată şi îngrijită de angajaţii Primăriei Sectorului 6, devenind o adevărată mascotă a instituţiei pe reţelele de socializare.



În momentul în care a preluat mandatul de edil general, Ciucu a declarat că este mai bine pentru Jessy să rămână în mediul cu care s-a familiarizat

