Ciprian Șerban, vizită pe șantierul stației de metrou Gara Băneasa

de Redacția Jurnalul    |    12 Feb 2026   •   19:30
Sursa foto: Ciprian Șerban, a anunțat pe Facebook că a efectuat o vizită pe șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, parte a Magistralei 6

Ciprian Șerban a făcut joi o vizită pe șantierul unde au loc lucrările pentru viitoarea stație de metrou Gara Băneasa și a cerut ca proiectul să fie făcut la timp.

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a anunțat pe Facebook că a efectuat o vizită pe șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, parte a Magistralei 6.

Proiectul este unul important pentru dezvoltarea rețelei de metrou din București și pentru îmbunătățirea conexiunii cu zona de nord a Capitalei.

„Astăzi am vizitat șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, parte a Magistralei 6”, a transmis ministrul. El a precizat că a discutat cu reprezentanții implicați în proiect pentru a verifica evoluția lucrărilor.

„Împreună cu directorul Metrorex și cu echipele tehnice din partea constructorului și a supervizorului, am analizat stadiul lucrărilor pentru a mă asigura că proiectul avansează conform graficului”, a explicat Ciprian Șerban.

Unul dintre subiectele principale ale discuțiilor a fost impactul pe care lucrările îl au asupra traficului și asupra locuitorilor din zonă.

Ministrul Transporturilor a declarat că este conștient de disconfortul creat și că acesta trebuie gestionat cât mai bine.

„Un punct esențial al discuțiilor a fost impactul nedorit al lucrărilor asupra traficului și asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor”, a scris el.

„Am solicitat constructorilor să mențină o coordonare permanentă cu Metrorex și cu celelalte autorități implicate, astfel încât restricțiile de trafic să fie optimizate și adaptate în funcție de evoluția lucrărilor”, a mai transmis ministrul Transporturilor.

Mai mult, Ciprian Șerban a menționat că prioritatea sa principală este respectarea termenelor și realizarea rapidă a acestei investiții.

„Obiectivul nostru rămâne clar: lucrări realizate eficient, cu încadrare în graficul de execuție”, a declarat Șerban.

Magistrala 6 de metrou este unul dintre proiectele majore de infrastructură din Capitală.

Acesta urmează să asigure o legătură rapidă între centrul orașului și Aeroportul Otopeni, iar stația Gara Băneasa este un punct foarte important pe acest traseu.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Ciprian Șerban metrou baneasa
