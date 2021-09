Cîţu: Reformele şi investiţiile prin PNRR vor permite României să fie mai ecologică, mai rezilientă

Implementarea reformelor şi investiţiilor cuprinse în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă va permite României să devină mai ecologică, mai digitală şi mai rezilientă, a afirmat, luni, premierul Florin Cîţu, în contextul în care preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află în vizită la Bucureşti pentru prezentarea evaluării PNRR.



"Zi importantă pentru ţara mea, România, odată cu vizita preşedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, deoarece Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă urmează să fie aprobat. Implementarea reformelor şi investiţiilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă va permite României să devină mai ecologică, mai digitală şi mai rezilientă, pentru a asigura un viitor mai bun pentru noi toţi", a scris Florin Cîţu, pe Twitter.

Important day for my country w/ the visit of @EU_Commission President, @vonderleyen, as the National #RRP is to be approved. Implementing the reforms & investments from the #RRP will allow to become greener, more digital & resilient, to secure a better future for us all